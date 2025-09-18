La cuenta pendiente de Joan Garcia

Joan Garcia vivirá una noche especial en Saint James' Park. El portero de Sallent, a sus 24 años, ha tenido que picar mucha piedra para alcanzar la opción de poder mostrarse en el panorama internacional y este jueves le llegará la merecida recompensa ante el Newcastle.

A nivel de clubes, Joan estaba en el fútbol base del Espanyol la última vez que el cuadro blanquiazul se clasificó para Europa con Rubi en el banquillo. En la temporada 2019-20, con 18 años, no estuvo de suerte ya que sólo jugó dos partidos con el Espanyol B y una lesión en el menisco frenó la opción de que fuera llamado para el primer equipo, ni que fuera para ocupar una plaza en el banquillo.

La campaña 20219-20, además, fue muy convulsa para el Espanyol, con cuatro entrenadores tas la marcha de Rubi al Betis con David Gallego, Pablo Machín, el 'Pitu' Abelerado y Rufete. El equipo acabaría descendiendo con un Joan que solo pudo jugar dos partidos con el filial.

Juegos de París

En la esfera internacional, la gran competición en la que formó parte del equipo fueron los Juegos Olímpicos de París 2024. Joan Garcia se colgó el la medalla de oro, pero tuvo la mala suerte de no poder debutar.

El portero titular era Arnau Tenas, pero en la tercera jornada de la fase previa, con España ya clasificada para cuartos de final, Santi Denia iba a darle la oportunidad. Sin embargo, unas molestias le impidieron estar en el banquillo y Alejandro Iturbe, actualmente en el Elche, tuvo la oportunidad de jugar frente a Egipto. Joan Garcia se quedó en la grada y en el resto de encuentros en el banquillo, aunque celebró el oro como uno más, mostrando un gran sentido de equipo y compañerismo.

La España de Joan Garcia se colgó el oro olímpico en París 2024 / EFE

En la selección sub-21 solo tuvo dos oportunidades, viéndose como el segundo portero de Julen Agirrezabala (Valencia) y Arnau Tenas (Villarreal). Luis de la Fuente lo hizo debutar en la recta final de un partido ante Malta (5-0) y solo disputó los 90 minutos frente a Uzbekistán, con victoria por 2-3. Por tanto, el actual seleccionador de la absoluta conoce muy bien al catalán y lo ha visto crecer desde que era un adolescente.

En la categoría sub-19 disputó otros dos partidos, mientras que en sub-18 jugó cuatro amistosos. Joan era un portero reconocido por la Federación, pero no acababa de lograr ser el titular en ninguna de las categorías inferiores.

Ahora ha dado el gran paso a su carrera fichando por el FC Barcelona. Luis de la Fuente todavía no ha contado con él, pese a ser probablemente el mejor portero de la Liga la campaña pasada, y haber mostrado aplomo en su estreno en el actual campeón de Liga. Su equipo de porteros está formado por Unai Simón, David Raya y Álex Remiro y parece difícil que rompa este bloque de cara al Mundial del 2026.

Pretendido por el Newcastle

De esta manera, su gran trampolín a nivel internacional es la Champions League. Curiosamente, su debut se producirá frente a uno de los equipos que intentó su fichaje. El Newcastle lo tanteó, pero Joan Garcia no tuvo dudas cuando se le presentó la oferta del FC Barcelona.

Las 'urracas' se han tenido que conformar con seguir con su veterano portero Nick Pope, de 33 años, mientras que en el banquillo está Aaron Ramsdale, quien volvió de su cesión al Southampton y que no ha confirmado las expectativas que lo llevaron incluso al Arsenal.

El veterano Pope es el portero consolidado en el Newcastle / EFE

Joan Garcia tendrá un gran reto por delante, será el primer gran partido en el que estará en el escaparate europeo, pero ha demostrado que la presión no le afecta lo más mínimo. Salvó a un Espanyol desesperado la temporada anterior y un escenario imponente como Saint James' Park solo puede servirle de motivación.