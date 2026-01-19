Cuenta atrás para el fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça

Hamza Abdelkarim ha sido uno de los nombres más sonados en clave mercado de invierno en Can Barça. El joven egipcio de 18 años, perteneciente a Al Ahly, interesa a los azulgranas principalmente para reforzar al filial, tras el gran número de lesiones en la parcela ofensiva del conjunto de Juliano Belletti, aun cuando en los últimos días ya ha llegado Joaquín Delgado, que parece haber aterrizado con buen pie.

No obstante, el silencio informativo sobre la figura del delantero africano, sumado a que seguía disputando encuentros con su actual club, así como a algunos rumores respecto a que su entorno más cercano se oponía a renovar para salir cedido, parecían ser un indicativo de que el movimiento no se produciría. Sin embargo, tal como informa Sayed Nabawy, periodista del medio egipcio Koora, y como ha podido confirmar este diario, la cesión al Barça Atlètic apunta a acabar produciéndose.

Pendiente de los trámites informativos

Pese a todas las informes que indicaban que la cesión de Abdelkarim se había caído, la realidad es bien distinta, pues el acuerdo sigue vigente y solo está a la espera de que se solventen algunos trámites administrativos, como son su permiso de trabajo y su visado, tal como informa el citado periodista egipcio. Además, la situación respecto a su prolongación de contrato ya se ha solucionado, y el futbolista renovará por una temporada adicional con Al Ahly para que, en caso que finalmente el FC Barcelona no ejecute la opción de compra por él, cifrada en 1,5 millones de euros más cinco en variables, su club actual no pierda el control sobre él.

Solo faltaría por resolver la situación con el Fair Play Financiero, ya que aun cuando se trata de una cesión sin obligación de compra, al ser tan asequibles los objetivos para que se ejecute, lo más probable es que se compute en la masa salarial, por lo que sería la inminente salida de Mbacke Fall la que podría desencadenar en su llegada, al generar el margen necesario.

De esta manera, una vez que renueve y se firme el acuerdo entre las tres partes involucradas, el jugador viajará a Barcelona y se incorporará a los entrenamientos de los dirigidos por Juliano Belletti. Eso sí, al quedar todavía algunos trámites por completar, el acuerdo apunta a poder cerrarse en la última semana del mercado invernal, por lo que todo apunta a que Hamza Abdelkarim no reforzará el filial hasta finales de enero.

Una vez el acuerdo se cierre, el egipcio se sumará a la incorporación de Joaquín Delgado para aumentar las opciones en ataque, que se habían visto muy lastradas principalmente por las lesiones de Víctor Barberá y Óscar Ureña. Actualmente, el Barça Atlètic está en play-offs de ascenso a Primera Federación, situado en la quinta posición y a cuatro puntos del Poblense, primer clasificado, en el único puesto de ascenso directo.