La cuenta atrás de Bernardo Silva

Después de anunciarse que Bernardo Silva no seguirá en el Manchester City la próxima temporada, los rumores sobre su futuro se han disparado, si cabe, todavía más. De hecho, está llamado a ser uno de los grandes culebrones de este verano en el mercado de fichajes. A sus 31 años, camino de los 32, el mediapunta luso se ve con cuerda todavía para firmar por un equipo 'top' en Europa y ahora mismo hay dos que tienen las de ganar.

El primero, la Juventus. En Italia llevan semanas hablando del fuerte interés de la 'Vecchia Signora' en un futbolista que les daría un salto de calidad en la zona de tres cuartos. Se avecina verano movido en las oficinas 'bianconeri' y el fichaje de Bernardo Silva sería un buen inicio. Sin embargo, no será el único que esté en la pomada. Al menos, por ahora. Y es que, según apunta 'Tuttosport', el FC Barcelona es la "gran amenaza" para la Juventus.

Los azulgranas todavía no han hecho ningún movimiento para tratar su posible llegada, pero el nombre de Bernardo Silva siempre ha gustado en Can Barça por su estilo de juego y no sería el primer verano en el que se rumorea con su llegada al Spotify Camp Nou. Todo dependerá de lo que suceda en los próximos días. El portugués se ha dado un par de semanas de margen para acabar de valorar opciones y decidir el mejor futuro.

En clave 'juventina', todo pasa por la clasificación a la próxima edición de la Champions League, algo que el equipo 'bianconero' todavía no tiene atado. De no entrar en la máxima competición continental, las opciones de que Bernardo Silva recale en Turín caerían en picado. Y ahí podría entrar la baza de un FC Barcelona que, de momento, no ha dado señales de vida y que espera ver qué sucede en los próximos días.

Sueldo alto

Recordemos que el sueldo del portugués, cercano a los 10 millones de euros por temporada, no es algo baladí. El club azulgrana no tiene pensado adulterar en exceso la masa salarial y la Juventus sí que podría ofrecerle un contrato acorde a la importancia que podría tener en el nuevo proyecto 'juventino'.

Sea como fuere, parece que el mediapunta portugués tendrá opciones suculentas para seguir su carrera más allá del Manchester City, donde lo ha ganado todo de la mano de Pep Guardiola en la última década.

De momento, las vías de Arabia Saudí y la MLS parecen descartadas, pero todo dependerá de las ofertas que le lleguen del Viejo Continente. Este tramo final del mes de abril será clave para conocer el próximo destino de un futbolista que siempre ha estado en las quinielas para reforzar al FC Barcelona, pero nunca se ha dado el paso definitivo. Veremos si este verano de 2026 es el bueno.