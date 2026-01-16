Cuenca, del radar de Flick a ser tentado por la Serie A

Durante la primera temporada de Hansi Flick en el banquillo del Barça, Andrés Cuenca (17 años) estaba en su radar. Su perfil, central zurdo internacional con muy buen pie, llamó la atención a Hansi, que lo llamó para su primera pretemporada.

Cuenca dejó buenas sensaciones y el técnico alemán lo hizo debutar en la Champions contra el Young Boys sustituyendo a Iñigo en el minuto 83. El defensa cordobés, otro miembro privilegiado de la generación del 2007, sacaba la cabeza con el primer equipo. Los técnicos pronto comprobaron que aún tenía que hacerse físicamente pero la materia prima era emocionante.

En una entrevista a SPORT, Aureli Altimira (uno de los máximos responsables del fútbol formativo cuando se decidió su incorporación al Barça) explicó lo que les llamó la atención: "Nos gustó mucho ver a un central con tanta clase, muy tranquilo con el balón. Pensamos en la dificultad de encontrar centrales zurdos y además valoramos que tenía pinta de que sería muy alto".

Unas sensaciones que confirmaron con el tiempo: "Andrés es un especialista que siempre ha jugado de central, alguna vez actuó de lateral pero yo no lo veo en la banda. Cuenca es un central puro muy fino técnicamente que supera con facilidad líneas en conducción".

La Serie A aprieta ante la falta de oportunidades del primer equipo

El interés inicial de Flick por el futbolista ha ido cayendo con el paso de los meses. Este verano ya no participó en la pretemporada del primer equipo y parece haber desaparecido del radar del técnico. Ni siquiera la marcha de Iñigo Martínez, primero, y la grave lesión de Christensen le han abierto la puerta al primer equipo.

Flick ha apostado por Tommy, Jofre, Dro y Toni Fernández, entre otros, como opciones recurrentes del filial para los entrenamientos y las convocatorias, pero no ha reparado en ningún central: ni Cuenca ni Álvaro Cortés. Incluso el club ha buscado soluciones fuera con un lateral como Cancelo para poder usar más a Gerard Martín, Eric y Koundé como centrales.

Es por eso que no es extraño que hayan aparecido informaciones sobre el interés de clubes para llevarse a Cuenca. Según Gianluigi Longari (Sportitalia), varios clubes de la Serie A ya le han mostrado su interés al central andaluz. El Milan y el Como de Cesc Fàgregas serían los dos clubes que ya habrían dado un paso adelante para lograr su incorporación. Su situación contractual -termina contrato en junio- les juega a favor.