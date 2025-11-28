Cucurella y su salida del Barça: "Me supo mal, pero me hizo crecer mucho"

Marc Cucurella ha sido uno de los protagonistas de la semana. Su gran partido del martes con el Chelsea en la 5ª jornada de la Fase liga de la Champions League frente al FC Barcelona en Stamford Bridge le ha vuelto a encumbrar y más, sobre todo, al haberlo hecho contra su exequipo. Antes de llegar a Londres, sin embargo, tuvo un largo recorrido por clubes como el Eibar, el Getafe o el Brighton.

"Que no te den la oportunidad, te duele un poco. Me supo mal, pero me hizo crecer mucho. Todo lo que he conseguido hasta ahora, quizás, si la decisión hubiese sido diferente, no habría conseguido todo lo que tengo ahora", confesó el propio Cucurella en el 'Informe Plus' que se emitirá el próximo 1 de diciembre bajo el nombre 'Cucu... Cucurella'.

En este avance, además, también habla Gerard López, quien fue su entrenador en el filial del Barça. "En las reuniones de club, de planificación y de opciones de jugadores jóvenes para subir al primer equipo siempre lo defendí. Igual que lo hice con Grimaldo. Creía que eran laterales izquierdos que, si se les daba la posibilidad de estar en el primer equipo con calma para dejar que Jordi Alba hiciera su camino, pero luego delegara en alguno de la casa; estaba convencido de que podría, cualquiera de los dos", confesó en el citado programa.

Hay que recordar que Cucurella tan solo disputó un partido con el primer equipo del Barça: fue bajo las órdenes de Ernesto Valverde en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa frente al Real Murcia. Jugó los últimos siete minutos, sustituyendo a Lucas Digne. Nunca más volvió a ser convocado por el 'txingurri' y la temporada siguiente salió cedido al Eibar.