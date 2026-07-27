Ni Cucurella ni Rodri... los españoles más valiosos son del Barça

El Real Madrid se está reforzando a conciencia tras una temporada en blanco y entre los muchos fichajes destacan el de dos futbolistas españoles, uno ya oficializado, el de Marc Cucurella, y otro que está cada vez más cerca de hacerse realidad, el de Rodri. Al FC Barcelona, por su parte, han llegado por ahora el inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi. Lo cierto es que el talento español ya lo tiene en casa el club azulgrana y así lo certifica un último informe de la web especializada Transfermarkt, que ha elaborado el ranking de los jugadores nacidos en España (jueguen o no en LaLiga) y el Barça acapara, con rotundidad, los cuatro primeros puestos.

Lamine se convierte en Rey, corona y copa en su atuendo festivo para la fiesta de la selección española / X

Lamine, siempre en la cima

En lo más alto del podio, como no podía ser de otra forma, está Lamine Yamal con una cotización récord de 220 millones de euros. Es uno de los futbolistas a los que ha revalorizado el Mundial, concretamente el de Rocafonda subió 20 millones. Solo el noruego Erling Haaland es capaz de estar a su altura. Mientras el madridista Kylian Mbappé está 20 'kilos' por debajo de ellos a nivel mundial.

Pedri se mantiene segundo

Aunque no ha sido, a buen seguro, su Mundial soñado a nivel personal, perder el puesto en detrimento de Fabián Ruiz no ha pasado factura a Pedri, el director de orquesta del FC Barcelona que tiene una tasación en Transfermarkt de 150 millones de euros, lo que le ubica como segundo, y a buena distancia de sus 'perseguidores' en el ranking estatal. El de Tegueste mantiene el máximo histórico de su carrera que ya alcanzó en marzo de 2026, en plena competición con su equipo.

El Mundial confirma a Cubarsí

Quien sí se ha visto revalorizado por el impresionante Mundial jugado es el central Pau Cubarsí. El de Estanyol ha pasado a valer 120 millones de euros y convertirse en el defensa español con mayor cotización, superando los 100 'kilos' a los que acudió a la cita de Estados Unidos, México y Canadá. Con 19 años, y de la generación de 2017 como Lamine, tiene tiempo y calidad para sobrepasar cotas impensables en un zaguero.

Fermín no pierde 'caché'

Se quedó fuera de la cita mundialista por una inoportuna lesión, pero ni así ha bajado su valor de mercado tras una destacadísima campaña con el FC Barcelona. Fermín López es el cuarto azulgrana que está por encima de la barrera de los 100 millones de euros, una marca solo reservada a futbolistas azulgranas. Ocupa la cuarta posición del ranking y a buen seguro que su progresión volverá a elevarse cuando el de El Campillo regrese a los terrenos de juego.

Ferran Torres y Pedri besan la Copa del Mundo tras vencer en al final del Mundial 2026 / Europa Press

Olmo y Ferran, también en el top-ten

El Real Madrid no aparece en este ranking hasta la sexta posición de Dean Huijsen, que se quedó son Mundial. El malagueño tiene un valor de mercado de 60 millones, los mismos que su nuevo compañero de equipo Marc Cucurella y el azulgrana Dani Olmo. Los tres están por detrás del 'gunner' Martín Zubimendi (75 'kilos' de cotización).

El top-ten lo cierra otro blaugrana, el 'tiburón' Ferran Torres y autor del gol que dio la segunda estrella a España. Comparte los 55 millones de euros de valoración con el atlético Pablo Barrios y el todavía 'cityzen' Rodri Hernández, premiado como el Balón de Oro del Mundial.