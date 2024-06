Cucurella le cierra la puerta al Barça

La selección española logró el billete para los octavos de final de la Eurocopa 2024 -y como primera de grupo- tras vencer a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos. Uno de los futbolistas más destacados en lo que llevamos de torneo está siendo Marc Cucurella quien, anoche, concedió una entrevista a 'Cope'.

El lateral izquierdo tenía la competencia de Álex Grimaldo para ocupar dicha posición, pero desde un primer momento, Luis de la Fuente ha confiado en el futbolista del Chelsea. Nacido en Alella, se formó en La Masia del FC Barcelona y llegó a debutar con el primer equipo, disputando un encuentro: siete minutos en la Copa de 2017/18 contra el Real Murcia.

Ahora, con contrato con el Chelsea hasta 2028, ni se plantea regresar al club blaugrana. "A día de hoy ni me lo pienso, ni se me pasa por la cabeza. Creo que eso ya pasó. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero no estoy pensando en eso. En el Chelsea he pasado unos años complicados, pero estoy feliz y mi familia está a gusto", explicó en la citada entrevista.

Al respecto de un posible fichaje por el Real Madrid en el pasado comentó que "algo se rumoreó, tampoco sé mucho, pero intento que no me cuenten muchas cosas si no se van a hacer porque te comes mucho la cabeza".