Cucurella: "Lamine es un jugador muy especial para la edad que tiene"

Marc Cucurella y Enzo Maresca atendieron esta mañana a los medios antes del Chelsea–Barça de Champions de mañana. Una rueda de prensa en la que, sin lugar a dudas, la figura más comentada fue Lamine Yamal, que llega en un gran momento tras superar sus molestias por pubalgia y será el rival directo de Cucurella en la banda.

El defensa fue preguntado por la polémica reciente alrededor del extremo y destacó su enorme talento, recordando que es normal que tenga altibajos por su edad. También mencionó a Pedri como el jugador que más le ha sorprendido. "Es un jugador muy especial para la edad que tiene. Tendrá momentos de bajón porque es muy joven. Está a un gran nivel y mañana será un partido duro. Del Barça, el que más me ha sorprendido es Pedri. Una lástima su lesión".

Cole Palmer, la gran ausencia

Cucurella también habló de la baja de Cole Palmer por un accidente doméstico. "Lo echamos de menos, pero el equipo ha jugado muy bien. Es muy importante, pero somos el Chelsea y tenemos muy buenos jugadores. No tenemos excusas", dijo el técnico, que reconoció que será una cita especial por su pasado culé. "Es especial para mí y mi familia. Un Chelsea-Barça siempre siempre un gran partido. Estoy a un gran nivel y el equipo me ayuda a rendir. Estoy feliz por jugar aquí".

El lateral también comparó a Lamine con Estevao. "Los dos son especiales. Tienen talento y uno contra uno. Pueden decidir un partido. Lamine ya lleva años compitiendo en Europa y Estevao está creciendo. Si sigue así, puede llegar a ese nivel".

Más tarde fue el turno de Enzo Maresca, que elogió la propuesta futbolística del Barça de Flick. "Siempre se aprende del Barça. Su forma de atacar, de defender es increíble. Ganaron LaLiga porque tienen iniciativa y nosotros intentaremos hacer exactamente lo mismo".

Guiu, ganando progaonismo poco a poco

El técnico, preguntado por SPORT, también valoró el crecimiento de Marc Guiu, ex del Barça y cada vez más utilizado. "Marc lo está haciendo muy bien. Al principio fue difícil por las lesiones, pero trabaja duro y estamos contentos. Es joven y necesita seguir aprendiendo para aprovechar sus oportunidades". Las declaraciones más sorprendentes del técnico italiano llegaron al admitir que es un fiel admirador del estilo que marcó el Barça de Guardiola. "Decidí ser entrenador por aquel Barça de Pep. Cada club elige cómo jugar; yo elegí mi estilo hace años. Sus equipos cambiaron el fútbol en España, Alemania e Inglaterra".

Antes de concluir la rueda de prensa fue preguntado por la línea alta del Barça, asegurando que "es un factor importante a tener en cuenta, pero también debemos vigilar sin balón. Son un equipo que crea muchísimas ocasiones y nosotros necesitamos mucho equilibrio entre ataque y defensa", y ante la pregunta sobre si algún día podría entrenar al Barça, Maresca mantuvo su línea habitual y no quiso entrar en ningún tipo de polémicas. "Siempre digo lo mismo y me conocéis porque los periodistas venís a todas las ruedas de prensa y me preguntáis por lo mismo. No pienso en lo que pueda pasar en el futuro, estoy feliz de estar aquí".