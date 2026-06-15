Cucurella expone el gran complejo del Madrid con el Barça

El Real Madrid ha modificado su hoja de ruta en el mercado de fichajes con un movimiento sin precedentes en cuanto a sus tiempos. A las 11:00 de la mañana de este lunes, el club blanco ha emitido el comunicado oficial que confirma la contratación de Marc Cucurella. El anuncio se producía a tan solo siete horas de que la selección española debute en el Mundial frente a Cabo Verde (18:00, hora peninsular, en Atlanta).

Este movimiento de última hora evitaba un escenario histórico que se iba a producir esta misma tarde: que España iniciara una Copa del Mundo sin un solo jugador del Real Madrid en sus filas.

Un casillero a cero tras la prelista

La urgencia en las oficinas del Santiago Bernabéu viene derivada de la configuración final de la convocatoria nacional. Tras la publicación de la lista definitiva, los tres jugadores madridistas que figuraban en la prelista —Huijsen, Gonzalo y Fran García— quedaron descartados. Esto dejaba al club presidido por Florentino Pérez sin representación en la selección española de cara a la cita mundialista, una anomalía estadística e institucional que la directiva ha querido solventar antes de que el balón eche a rodar.

El contraste con la aportación del Barça

El panorama de la plantilla blanca contrasta frontalmente con la estructura de la selección, edificada principalmente sobre jugadores del FC Barcelona. El club azulgrana aporta el bloque principal al equipo nacional con la comparecencia de hasta ocho futbolistas: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal.

Pedri, junto a Lamine Yamal, Pau Cubarsi y Ferran Torres / Rodrigo Jimenez / EFE

A esta nutrida lista de internacionales culés habría que sumar la de Fermín López, baja obligada de la convocatoria por una lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho cuando apuntaba a ser uno de los fijos en el esquema del seleccionador. Esta diferencia de presencia nacional entre ambos clubes ha sido uno de los detonantes para acelerar los trámites en la capital.

Cambio de orden en los anuncios oficiales

El factor más revelador de esta operación no es el fichaje en sí, sino los tiempos marcados por la entidad madridista. Según las últimas informaciones, la dirección deportiva blanca ya tiene completamente cerrados los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries (ya confirmados por el presidente electo, Florentino Pérez), además del internacional portugués, Bernardo Silva.

Estaba previsto que las incorporaciones se fueran anunciando tras la cita mundialista, pero la dirección del club ordenó priorizar y acelerar la oficialidad de Cucurella. De este modo, el lateral izquierdo figurará a todos los efectos como jugador del Real Madrid durante la retransmisión y el desarrollo del encuentro de esta tarde en Atlanta, garantizando así la presencia blanca en la selección española.

Un ejemplo más de cómo el conjunto madridista, en su afán de no quedarse atrás, quiere parecerse al Barça hasta en las cuotas de protagonismo en la selección.