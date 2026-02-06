Cucurella no se corta sobre este exjugador de La Masia: "Si me lo encuentro en la calle, dudaría si saludarle"

Marc Cucurella es uno de los futbolistas españoles más destacados del fútbol actual. Formado en La Masia y con una carrera que le ha llevado por clubes como el Barcelona, el Getafe, el Brighton y el Chelsea, el lateral se ha hecho un nombre tanto en la Premier League como en la selección española.

Su nombre volvió a ser noticia tras el partido entre el Chelsea y el West Ham, donde protagonizó un duro encontronazo con Adama Traoré. En una acción que se hizo viral, el extremo lanzó literalmente por los aires a Cucurella en una disputa física que generó mucha polémica y comentarios en redes sociales por la contundencia de la jugada.

El defensa habló sobre aquel momento en el programa 'FanZone', de Gerard Romero. Recordando la jugada, explicó que fue casi al final del partido, que la pelota iba a la banda y él puso el cuerpo: "Hay un momento que me levanto y me noto muy cerca de él, y dije bueno, voy a meter la cabeza aquí para ver si creo un poco de polémica. Me cogió, me tiró donde pudo y se formó una buena tangana".

El presentador del formato señaló que, siendo ambos catalanes y exjugadores de La Masia, la tensión debería resolverse, y Cucurella respondió: "No, si al final son cosas que pasan. Yo no tengo ningún problema, aunque si me lo encuentro por la calle dudaría si saludarle o no después de esto".

Durante el programa, conectaron en directo con Adama Traoré, quien aseguró que todo fue producto del calentón del partido y que no tenía nada personal con el de Alella: "Es muy buen tipo. Todo queda en el campo, fue el calentón del partido. Realmente no quería hacerlo, no fue mi intención".

Cucurella bromeó sobre la conversación a distancia: "Ahora estoy tranquilo porque hay una pantalla de por medio… No, pero bien. Todo queda ahí".