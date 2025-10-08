Cucurella: “No cambiaría mi carrera por haberme quedado en el Barça”

Marc Cucurella vive uno de los momentos más estables de su carrera, tanto en Inglaterra como con la selección. “Están siendo unos años buenos, ojalá seguir así, disfrutando. Que dure lo máximo posible”, confesó en una entrevista en Catalunya Ràdio durante la concentración de la Roja.

A sus 27 años, el lateral catalán del Chelsea ha encontrado el equilibrio. Campeón de la Eurocopa, de la Conference League y del Mundial de Clubes, Cucurella se ha consolidado como un futbolista maduro y con discurso propio. Y con un objetivo claro en el horizonte: el Mundial. “Ojalá que sí, lo intentaremos. Creo que tenemos un muy buen equipo, ahora nos falta ganar estos partidos para clasificarnos y llegar en un buen momento para hacer un buen papel”, explicó.

El defensa también tuvo tiempo para bromear con la ausencia de Lamine Yamal en los entrenamientos de la selección. “Sin él puedo respirar —dijo entre risas—, porque no tengo que marcarlo. Somos compañeros aquí y no puedo ir a fondo, que si no igual no vuelvo a la selección”. Sin embargo, cuando se le preguntó por el reciente proceso de lesión del joven del Barça, fue más serio: “Sí, me he enterado. Es difícil, el club busca lo mejor para él y la selección busca lo mejor para la selección, pero al final el que está en medio es el jugador. Lo más importante es él. Tiene la última palabra: si puede jugar, si tiene dolor o no. Con mejor comunicación se evitarían muchos problemas”.

Cucurella comparó su situación con la que vive en el Chelsea, con un tono de humor británico: “A mí lo único que me dicen en el Chelsea es que vuelva sano, y ya está. Luego no me vuelven a hablar hasta que regreso”, bromeó.

El duelo de Champions contra el Barça

El destino ha querido que su equipo se cruce con el Barça en la próxima Champions, un reencuentro especial para el lateral formado en La Masia. “Será un partido bonito. Hace muchos años que no juego contra el Barça. Tengo a toda la gente pidiéndome entradas y todavía quedan un par de meses —contó divertido—. La Champions es una competición especial: el ambiente, el día, todo… Ojalá podamos ganar”.

Cucurella, sin embargo, no esconde su respeto por el club azulgrana: “Creo que el Barça es un poco más favorito. Nosotros llevamos unos años sin jugar Champions, tenemos un equipo joven… Yo soy el segundo más veterano y eso se nota en momentos importantes. El Barça tiene más experiencia, más partidos de Champions y más tablas en momentos apretados. Pero en un partido puede pasar de todo”.

Y si el duelo trae un enfrentamiento directo con Lamine, ya avisa entre risas: “Allí sí que no pondré el freno. Lo bueno es que hasta el Mundial queda mucho; si le dejo tocado, seguro que tiene tiempo para recuperarse”. Cucurella también confesó que prefiere enfrentarse a rivales menos conocidos: “Me gusta más jugar contra gente que no conozco, me siento más cómodo. Tampoco soy de escribir antes de los partidos a los rivales si son amigos”.

Una rara avis: "Yo tenía características diferentes a las de la Masia"

El jugador catalán dejó el Barça tras una larga etapa en el fútbol base azulgrana. Luego explotó en el Eibar, creció en el Getafe, brilló en el Brighton y el Chelsea pagó 70 millones de euros por su fichaje en 2022. Desde entonces, su progresión ha sido constante. Pero no guarda rencor: “No cambiaría mi carrera por haberme quedado en el Barça, la verdad. Igual si me hubiese quedado no habría tenido minutos ni habría aprendido lo que he aprendido. Para jugar al más alto nivel es clave tener confianza, y fuera del Barça la encontré. No cambiaría nada de lo que he vivido”.

Cucurella es un rara avis: uno de los pocos canteranos que, tras marcharse, ha logrado triunfar lejos de casa. “Es difícil —reconoció—. El Barça tiene un estilo muy marcado y fuera no hay muchos equipos con esa filosofía. Lo bueno que tenía yo es que era un poco distinto al resto. Mis características no eran las más ‘made in La Masia’, y eso me ayudó a adaptarme a otros estilos. Entre lo que me enseñaron allí y lo que aprendí fuera, se ha formado un buen jugador”.

Lejos del foco mediático de la cantera azulgrana y con un camino labrado a base de trabajo, Cucurella se ha ganado su sitio entre la élite. Sin estridencias, pero con la misma convicción que muestra sobre el campo: la de alguien que, después de todo, no necesita mirar atrás para sentirse orgulloso.