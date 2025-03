Cucurella: "El Barça es muy divertido de ver"

Marc Cucurella sigue teniendo la confianza del seleccionador español, Luis de la Fuente. Forma parte de los convocados para el doble enfrentamiento contra Países Bajos correspondiente a los cuartos de final de la Nations League. Su buena temporada en el Chelsea le hace seguir siendo indiscutible.

Desde Londres, el exazulgrana deja claro que sigue muy pendiente de la actualidad del que fue su equipo durante muchos años. "Me gusta ver al Barça. Sobre todo ahora, este año. Es muy divertido de ver. Porque pasan muchas cosas y juegan muy ofensivo. No los veo todos los partidos, pero de vez en cuando me los pongo en la tele y voy viendo", explica en una entrevista en 'Relevo'.

El jugador catalán también tiene claro que no piensa en volver algún día al Barça, donde Balde es indiscutible en la posición de lateral izquierdo. "La verdad es que ahora no lo pienso. O sea, estoy bien donde estoy y tal, estoy disfrutando del momento". De hecho, asegura que no piensa en volver a España a corto plazo, pues está muy feliz en Inglaterra. Él y su familia. "La verdad creo que ellos están más contentos que yo en Londres. Para vivir me gusta mucho y ellos están muy a gusto y el tiempo es un poco lo que mata, pero creo que para una experiencia de unos cuantos años... A ver, nunca digas nunca, ¿no? Creo que no me quedaría vivir ahí para siempre, pero para estar unos cuantos años más, pues estoy muy contento".

Cucurella habla también de la mano que no le pitaron en la Eurocopa contra Alemania, una acción que le recuerdan algunas veces. En Alemania, no la olvidan. "Sí que la gente a veces se acuerda. En Inglaterra no mucho, yo creo que si fuese más para Alemania sí que me pondrían más a caldo. Pero bueno, sin más, al final son cosas del fútbol, momentos que pueden ir como una moneda al aire para un lado o para el otro y ya está. Si me llegan a pitar la mano podría haber sido el tío más odiado de España. Posiblemente, si nos hubiesen metido el penalti y nos hubiesen eliminado. No pitaron nada, ganamos, luego di la asistencia en la final y ahora puedo ser de los más queridos. No hay que hablar más. Ya no hay vuelta atrás. Es lo que hay, nosotros salimos campeones y ya está", dice.