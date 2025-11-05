Cubarsí vuelve a tope frente al Brujas

Pau Cubarsí puede ser la única novedad de Hansi Flick en la cuarta jornada de la Champions League frente al Brujas. El central no pudo completar todos los entrenamientos la semana pasada por unas ligeras molestias, de las que ya está recuperado y no debería tener problemas para formar parte del once titular.

Veremos en el caso de que, efectivamente, el técnico germano apueste por el de Estanyol quién es el sacrificado. Podría ser Ronald Araujo, aunque tendría sentido también que Flick quisiera darle continuidad tras salir de inicio ante el Elche y venir de tres suplencias. También podría sentar a Koundé, que lleva cinco partidos seguidos de titular (cuatro completos). O, más remoto, que entrara por un Eric muy en forma.

Quien no estará seguro es Christensen, que se retiró antes del entrenamiento y no viajó a Bélgica. También estará en el banquillo el joven Espart, quien está convenciendo a Flick en los entrenamientos y en cualquier momento podría tener la oportunidad de debutar en la banda diestra.

Ganas de estrenarse

Robert Lewandowsi y Dani Olmo reaparecieron frente al Elche y están con ganas de estrenarse en la presente edición de la Champions League en la que todavía no han marcado en los dos partidos que han disputado. Todo parece indicar que de entrada estarán en el banquillo, pero ya gozarán de más minutos y tendrán un rol importante para ayudar entrando en el segundo tiempo.

Flick conversó con Lewandowski y Szczesny en la sesión previa al partido de la Champìon League en Brujas / Valentí Enrich

Frenkie de Jong y Casadó es la pareja elegida ante la ausencia de Pedri, mientras que un Fermín de dulce ocupará la media punta. En ataque, Marcus Rashford quiere ampliar sus registros de cuatro goles en la Champions League, acompañado de Ferran Torres y Lamine Yamal.

De entre los jóvenes, Toni Fernández no ha entrado de nuevo en la lista para el duelo ante el Brujas, como ocurrió frente al Elche. Así pues, Dro es el único que se mantien del filial.

Joan Garcia, por su parte, volvió a entrenarse en solitario a la espera de volver una vez superado el parón de selección, tal y como confirmó Hansi Flick. Por tanto, Szczesny tendrá su última oportunidad en la Champions League antes de que Joan esté bajo los palos en el próximo encuentro de la máxima competición europea frente al Chelsea en Londres.