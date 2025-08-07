Cubarsí, Vicky López... ¡y Lamine Yamal!, nominados al Trofeo Kopa

Este jueves se han anunciado los candidatos para ganar el Trofeo Kopa el próximo lunes 22 de septiembre. Este galardón premia al mejor futbolista de la temporada 2024/25 menor de 21 años, tanto en la categoría masculina (con diez futbolistas nominados) como en la femenina (donde hay cinco finalistas).

Ayyoub Bouaddi (Lille), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Estevao (Palmeiras/Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Oporto), Joao Neves (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona) y Kenan Yildiz (Juventus) son los diez finalistas en la categoría masculina.

Por lo que respecta a la femenina, tenemos a cinco futbolistas: Michelle Agyemang (Arsenal), Linda Caicedo (Real Madrid), Wieke Kaptein (Chelsea), Vicky López (Barça) y Claudia Martínez Ovando (Olimpia).

Se da la curiosidad de que el vigente campeón del Trofeo Kopa, Lamine Yamal, vuelve a estar nominado, dado que sigue estando por debajo de los 21 años. Recordemos que el pasado 14 de julio cumplió la mayoría de edad y es, además, uno de los grandes favoritos para alzarse con el Balón de Oro, junto a Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain.

Criterios

El Trofeo Kopa se otorga con base en tres criterios principales observados durante el año calendario. En orden, son los siguientes: actuaciones individuales y colectivas, clase del jugador (talento y juego limpio) y capacidad para competir a lo largo del tiempo.

El Trofeo Kopa es otorgado por un gran jurado compuesto exclusivamente por ganadores del Balón de Oro que siguen en vida. Cada jurado selecciona a tres jugadores en orden descendente de mérito de una lista de diez jugadores previamente establecida por el equipo editorial de France Football .

Los tres jugadores seleccionados por el votante reciben respectivamente 5, 3 y 1 punto. El trofeo se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate para la concesión del trofeo, los jugadores se separan por el número de menciones en el primer lugar. Si el empate persiste, por el número de menciones en el segundo lugar, luego por el número de menciones en el tercer lugar.