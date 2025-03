Cubarsí: "Sueño con la Champions desde niño"

Solo tiene 18 años, pero Pau Cubarsí parece ya todo un veterano. El central catalán es indiscutible para Hansi Flick. Lo demuestran sus números. Ha participado en los ocho encuentros de la fase de grupos, siendo titular en siete de ellos y saliendo desde el banquillo solo en el último, contra el Atalanta, con todo ya logrado por el Barça. De hecho, Cubarsí ha jugado en los 40 partidos oficiales que han disputado los azulgranas esta temporada.

Uno de los partidos jugados por Cubarsí en Champions esta temporada fue en Lisboa ante el Benfica. El Barça lo pasó mal. Ganó 4-5 con remontada y un gol de Raphinha en el descuento. Será este miércoles una referencia. "Fue un partido complicado, como se vio. Con muchas ocasiones. Debemos mantener la portería a cero y aprovechar las ocasiones de gol como hicimos en la fase previa", explicó el catalán, que se mostró muy orgulloso por la gran cantidad de jugadores de La Masia que hay en el primer equipo. "Compartir vestuario con tantos jugadores formados en La Masia y tan jóvenes te hace la convivencia más fácil, pero la mezcla de juventud y veteranía que tenemos es buena para el equipo. Es un orgullo que el Barça se apoye tanto en La Masia. Si a Lamine y a mí nos dicen hace un año que estaríamos aquí, no nos lo hubiésemos creído. Es mérito de los entrenadores", dijo el azulgrana, que destacó la gran cantidad de centrales surgidos desde la cantera, como Puyol y Piqué: "Es una escuela de formación en la que forman personas y futbolistas. Piqué y Puyol, por ejemplo. Nos dan muchas oportunidades y te da energía, sentir los colores te da un plus".

El Atlético

La semana pasada, el Barça disputó otra eliminatoria. Fue contra el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Ganaba por 4-2 tras remontar un 0-2 inicial, pero los de Flick encajaron dos goles en los minutos finales que dejaron la eliminatoria abierta para la vuelta. Aquel partido puede ser una referencia para el encuentro ante el Benfica. "Hay que saber jugar los partidos. Tuvimos la mala suerte de encajar esos dos goles. Hay un partido de vuelta, pero hay que seguir en los dos partidos a por todas".

El habitual acompañante de Cubarsí es Iñigo Martínez. El catalán dice sentirse cómodo "con él. Pero también con Ronald o Eric. Lo estamos dando todo. No hay un encargado de marcar la línea. Todos tenemos claro lo que hay que hacer y estamos concentrados durante todo el choque".

Pau Cubarsí entra en la sala de prensa de Da Luz / Valentí Enrich

Preguntado por las opciones del Barça de ganar la Champions esta temporada tras el sorteo y el cuadro que se le ha quedado al club azulgrana, Cubarsí prefiere ir paso a paso. "Fue muy importante debutar en el club de mi vida. Ahora, el objetivo es ganar el mayor número de títulos posibles. Sueño con la Champions desde niño, pero hay que vivir el momento. El Barça cada año debe competir por todo porque es el mejor club del mundo, pero no diría que tenemos el mejor camino. Cada partido es un mundo y se puede complicar. Hay que ir partido a partido", dijo el central.

Un año del debut

Cubarsí debutó en Champions hace un año. Fue en un partido contra el Nápoles en el que se comió a Osimhen, siendo elegido MVP del partido. El central catalán lo recordaba desde Lisboa. "Me salieron las cosas como me esperaba, fue una noche grande para mi familia. He mejorado varios aspectos desde entonces, estaba empezando, no sabía cómo eran los partidos. Ahora sé que debo dar el 100%, debo estar concentrado los 90 minutos". Preguntado con si se quedaba con su debut, el título de la Supercopa ante el Real Madrid o su primer gol, logrado en Copa ante el Atlético de Madrid, fue claro: "El día de mi debut fue importante, pero me quedo con el primer título. También por la manera como lo conseguimos".