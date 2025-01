Cubarsí, sobre la sexta Champions: "Soñar se puede siempre"

El fútbol ocurre a toda velocidad, y la eclosión de los mayores jóvenes talentos cada vez ocurre más pronto. Pau Cubarsí cumple, este 22 de enero de 2025, 18 años, aunque juegue como si tuviera 25 y todo un bagaje de experiencia en la mochila. Lo cierto es que apenas hace un año de su debut como el primer equipo, y todo lo que ha precedido desde aquel día ha marcado su vida.

El de Estanyol crece a pasos agigantados, pero apenas cruza ahora la mayoría de edad, con lo que supone lo ya logrado, y lo mucho por lograr profesionalmente. Pau Cubarsí ofreció una entrevista a Barça One, en la que se abrió acerca de sus inicios, su eclosión, los retos por delante, entre otros aspectos. 'Cubaresi', apodado amistosamente por el conductor de la entrevista, pidió a sus 18 "salud y ganar muchos títulos con el Barça". Recordó el último año como un año espectacular, y espero que vengan más y mejores". Es inevitable pensar en lo rápido que ha sucedido todo en su nacimiento en los terrenos de juego: "Nunca esperé debutar a los 16. Xavi me dio la oportunidad. He tenido muchos minutos, he trabajado en cada entrenamiento para que haya sido así"", apuntó.

Muchos son los que se preguntan acerca de la naturalidad con la que todo lo afronta, y esa sensación de siempre estar tranquilo. Cubarsí explicó que "intento ser yo, ir hacia adelante. La gente piensa, "este chico es muy tranquilo", pero yo siempre he sido así. Mi familia también es así". Alguien a quien también se le atribuye, popularmente, un aspecto calmado es Hansi Flick, a lo que el azulgrana añadió que "es un hombre muy cercano, siempre nos intenta ayudar. Estamos muy contentos de que esté con nosotros", confesó.

Sin embargo, fue Xavi quien le hizo debutar, y recuerda aquel día con mucha emoción: "La primera vez... No tengo palabras. Estaba en el banquillo, pensaba que no iba a jugar, Andreas (Christensen) se lesionó, y Xavi me dijo que calentara que salía. Pensaba, vale, vas a debutar con el primer equipo, pero luego entras al césped y eres tú mismo", relativizó. "Tuvimos un pequeño bache (cuando Xavi se va) y el vestuario estaba cabizbajo. Allí tuve la oportunidad de ganar más minutos, más experiencia... y lo aproveché".

"Mbappé, Vinicius y Kane" Cubarsí, sobre los delanteros que más le ha costado defender

La figura de Xavi aglutina un peso mayúsculo en la historia del Barça. Cubarsí, en este sentido, analizó las diferencias entre ambos, en cuanto a sus de modelos de juegos: "Xavi, por la leyenda que ha sido y ADN Barça, nos enseñó como jugábamos, volvimos a la filosofía del club. Es la que me gusta jugar, me han enseñado así. Hansi también tiene esta filosofía, aunque vamos más directos". Con respecto a los halagos recibidos por parte de Puyol, o Piqué, confesó estar "como en una película" cuando los escucha hablar de él. Las mejores palabras las ha recibido con respecto a la dificultad de defender a los mejores atacantes del fútbol europeo. Las elecciones de Cubarsí por dificultad, hasta el momento, fueron Mbappé, Vinicius y Kane.

Lamine Yamal ha sido otra de las explosiones en Can Barça. El central de Estanyol se deshizo en cumplidos, pero reconoció no estar sorprendido por su eclosión: "De Lamine ya lo he visto todo, lo he tenido desde antes en el equipo y lo he podido disfrutar", y añadió que "si sigue así, será uno de los grandes jugadores". A su corta edad, lo natural es sentir nervios o notar la presión de los más grandes escenarios, y Cubarsí sorprendió normalizando mucho su percepción: "Cuando lo ves por primera vez piensas que hay mucha gente. Antes del partido está la sensación de que es un partido importante", pero rápidamente confesó que "aquello que se dice presión, no hay".

Cubarsí recuerda su accidente ante el Estrella Roja

En memoria de todos permanece el momento delicado que vivió Cubarsí en la visita del Barça al conjunto serbio. Las alarmas saltaron rápidamente por la reacción de los jugadores a lo sucedido y las primeras imágenes al respecto, pero finalmente todo quedó en una notable brecha en la mandíbula y una anécdota. "Estaba en el suelo, intenté girarme y vi que salía mucha sangre y me tapé", comentó. Reconoció ser objetivo de bromas yt 'mofas' por la máscara que tuvo que llevar por precaución con la herida: "Me decían repartidor de McDonald’s, comentó riendo. Ahora, el central luce una reconocible cicatriz de aquel día.

"Aún hay liga" Cubarsí, confiado

La situación del Barça en LaLiga EA Sports abre a incógnitas acerca de la capacidad del conjunto de Flick para recortar distancias con el Real Madrid y el Atlético. El 'pinchazo' ante el Getafe en el Coliseum ni hizo más que dar respiro a los dos equipos por encima en la tabla: "Estos campos (Getafe) son muy complicados. Si sales al 95% no te da, hay que salir al 100%, estar mentalizados y así saldrán mejores resultados". El joven central se mostró confiado en el título liguero, y se mojó: ""Aún hay liga", dijo. Habló también acerca de su habitual compañero de zaga, Iñigo Martínez, con el que mantiene una gran relación. Reconoció la contribución del ex del Athletic en su rendimiento, comentando que "me ayuda tener una pareja de central que tenga experiencia. Me da libertad, me dice que sea yo mismo, que esté tranquilo".

Los mejores recuerdos y deseos

Cubarsí ha vivido 55 partidos con la camiseta del Barça, pero ya hay memorias en su cerebro que no olvidará nunca. Una de ellas es la Supercopa, la cual tilda de "uno de los grandes momentos de este año, por cómo lo hicimos y por lo que hicimos". Otra de las vivencias más especiales se dio en los Clásicos, con dos abultados resultados, tanto en la competición mencionada como en Liga: "Nos gusta esto, como culé me gusta", dijo. Mostró su deseo por acudir a jugar al campo del Espanyol, y acerca de sus deseos e ilusiones, dejó entrever su ilusión por lograr aquello que "cualquier niño quiere", la Champions League: "Soñar se puede siempre, el Barça debe aspirar a todo. Si puede ser, iremos a por ella con todas las ganas del mundo", ilusionó.