Cubarsí, a por el reto olímpico

Pau Cubarsí, central del FC Barcelona que dio el salto al primer equipo la pasada temporada de la mano de Xavi Hernández, está viviendo un 2024 inolvidable. Debutó el 18 de enero con la elástica azulgrana ante Unionistas de Salamanca con 16 años y debutó el 22 de marzo con la selección española ante Colombia con 17 años y 60 días. El disgusto que tuvo cuando fue descabalgado de la fase final de la Eurocopa quedará en anécdota cuando debute con España en los Juegos Olímpicos de París el próximo 24 de julio, contra Uzbekistán.

Con esa sonrisa que nunca se separa de él, Cubarsí atendió a los medios de la RFEF para analizar estos seis primeros meses de 2024 cargados de recuerdos. "Ha sido una temporada muy buena. Ahora afrontamos los Juegos Olímpicos, uno de los mayores retos que puede tener un futbolista, y los enfocamos con mucha ilusión y trabajo".

Pese al éxito que lo acompaña desde su irrupción en el primer equipo del Barça, Cubarsí asegura que "me siento tranquilo, intento ser yo mismo y no desviarme de lo que realmente soy, mi familia me ayuda mucho en eso. Lo enfoco como siempre, como si fuera un juvenil más que trabaja para cada día mejorar e intentar lograr un reto como los Juegos Olímpicos, que sería impresionante".

Así se enteró de la llamada de Santi Denia

El azulgrana explicó cómo se enteró de la llamada del seleccionador olímpico, Santi Denia: "Me pilló entrenando en el gimnasio porque yo quería estar aquí y me estaba preparando. Entré a Instagram, vi la noticia y la verdad es que me alegré mucho".

Cubarsí será el futbolista más joven del grupo, algo que no le preocupa ni distrae porque la fortaleza de la selección es la piña que forman todos sus componentes: "Hay algunos más jóvenes y otros más veteranos, somos un buen grupo, una buena familia y todos me están ayudando bastante".

España se enfrentará en la fase de grupos a Uzbekistán el 24 de julio, a la República Dominicana el 27 y a Egipto el 30. Cubarsí arde en deseos de que el balón empiece a rodar: "Tenemos muchas ganas, yo el que más. Estamos muy ilusionados. Queremos que empiece ya el primer partido".