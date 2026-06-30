Cubarsí reivindica su liderazgo con España y el Barça

Pau Cubarsí se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la selección española en el Mundial. El central del FC Barcelona ha liderado una defensa que cerró la fase de grupos sin encajar un solo gol y atraviesa uno de los mejores momentos de una carrera que, pese a su juventud, ya apunta muy alto.

A sus 19 años, el defensa azulgrana no solo transmite seguridad sobre el terreno de juego, sino también una madurez poco habitual fuera de él. Así lo demostró en una entrevista concedida a Marca, en la que habló de la selección, de su vínculo con el Barça y de su creciente papel de liderazgo.

"Cada vez me siento más líder"

Precisamente sobre ese nuevo rol como referente de la zaga, Cubarsí fue claro: "Cada vez intento mejorar, asumir más responsabilidades y ganar galones dentro del equipo. Sí, cada vez me estoy sintiendo más líder".

Cubarsí fue uno de los mejores ante Uruguay / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Pese al gran nivel que está mostrando y a los elogios recibidos durante el torneo, el central prefirió poner el foco en el colectivo. "Creo que todos estamos haciendo un gran Mundial. Tenemos que mantener esta dinámica y apretar un poco más", afirmó, antes de destacar el trabajo de sus compañeros en defensa. "Laporte ha hecho partidos espectaculares y Unai también ha estado enorme. Estamos todos muy contentos".

Sobre el récord de terminar la fase de grupos sin recibir goles, el azulgrana destacó la importancia del trabajo defensivo: "Estamos haciendo las cosas bien. Mantener la portería a cero es muy importante porque exige estar concentrado en todo momento, evitar errores y, además, te acerca mucho más a la victoria".

En relación con los elogios que recibió por parte de Marco Materazzi en DAZN, Cubarsí reivindicó el papel de los defensas, una posición en la que los errores suelen tener más repercusión que los aciertos. "Siempre se habla más de quien marca goles o da asistencias. Los que estamos atrás también hacemos un trabajo importante, aunque se noten más nuestros errores", señaló. Eso sí, no escatimó en elogios hacia Lamine Yamal: "Tiene un nivel espectacular y siempre se tiene que hablar de él".

"En el Barça también existe presión cada día"

Preguntado por las diferencias entre disputar un Mundial y jugar en el Barcelona, Cubarsí relativizó el contraste. "No es tan distinto, porque en el Barça también tienes la presión del día a día. El Mundial es una competición de eliminatorias en la que cualquier error se paga caro y por eso hay que estar muy concentrado".

Cubarsí estuvo muy bien en las ayudas defensivas / Francisco Guasco / EFE

Con España ya clasificada para los dieciseisavos de final, el defensa aseguró que el equipo afronta con confianza el próximo duelo ante Austria. "El partido contra Uruguay fue una guerra, pero nos dio la confianza de saber que sabemos competir y que tenemos esa garra. Ahora solo pensamos en Austria", explicó.

Además, confirmó que Agustín Canobbio se disculpó tras la dura entrada que sufrió en los últimos instantes del encuentro.

Por último, Cubarsí recordó la lección que le dejó quedarse fuera de la Eurocopa hace dos años. "Las cosas hay que ganárselas. Hay que trabajar cada día. Soy un chico joven y sé que todavía tengo que equivocarme mucho para seguir creciendo y convertirme en mejor jugador", concluyó.