Cubarsí marca el gol número cien de la temporada en el Barça

El FC Barcelona tuvo que esperar al siguiente partido tras no poder anotar el gol número cien de la temporada en el Metropolitano ante el Atlético. Fue Cubarsí quien alcanzó la cifra redonda este lunes en Montilivi ante el Girona, culminando un registro ofensivo que vuelve a confirmar el poder anotador del equipo de Hansi Flick. Fue, finalmente, un defensa quien redondeó la cifra.

La temporada pasada, el gol 100 azulgrana llevó la firma de Robert Lewandowski el 26 de enero de 2025, en la goleada por 6-1 frente al Valencia. Aquel tanto llegó en el partido número 32 del curso. Esta campaña el centenario se ha hecho esperar algo más y ha llegado en el encuentro oficial número 38. Los cien goles se distribuyen de la siguiente manera por competición: 64 en LaLiga, 22 en la Champions League, 6 en la Copa del Rey y 8 en la Supercopa de España. Un balance que demuestra regularidad en todos los frentes.

Un gol muy repartido

Si algo define al Barça esta temporada es el reparto coral del gol. Hasta catorce futbolistas distintos han visto portería y seis de ellos han superado la barrera de los diez tantos: Ferran Torres (16), Lamine Yamal (15), Lewandowski y Raphinha (13), y Fermín López y Marcus Rashford (10). Un contraste evidente con otros grandes europeos donde el gol está mucho más concentrado. El Real Madrid es un ejemplo, con Mbappé habiendo marcado ya 38 goles, muchos de ellos de penalti porque es el equipo al que más penaltis señalan a lo largo y ancho del mundo.

Los goles redondos del curso

El primer tanto del curso lo anotó Raphinha en Son Moix, en el 0-3 ante el Mallorca que abrió la temporada. El brasileño también fue protagonista en otra cifra simbólica, la del gol 75, logrado en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid. Marcus Rashford firmó el tanto número 25, mientras que Dani Olmo marcó el 50 en el Camp Nou ante el Deportivo Alavés. Ahora, el gol 100 se suma a esa lista de momentos señalados del curso.

Lewandowski celebra un gol contra el Girona / Valentí Enrich

Seis de los 100 goles han llegado desde el punto de penalti, repartidos equitativamente entre Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, con dos transformaciones cada uno. La cifra redonda confirma la evolución ofensiva del equipo de Flick, que mantiene una producción sostenida y ambición en todas las competiciones. Y con todavía muchos partidos por delante, la cuenta sigue abierta.