Cubarsí y el no-homenaje a los mundialistas: "Me parece bien. Lo que pasó en Elche no puede volver a pasar"

Pau Cubarsí fue uno de los grandes protagonistas del Barça-Athletic. El central, que no había participado ni en el Gamper ni en el estreno liguero ante el Elche, disputó sus primeros 90 minutos oficiales de la temporada y lo hizo a un nivel altísimo. Sólido atrás y preciso con balón, el canterano confirmó que ya está a pleno rendimiento tras su participación en el Mundial.

Pero, más allá de su gran actuación sobre el césped, Cubarsí fue preguntado por una de las decisiones que marcaron la previa del encuentro: el Barça decidió finalmente no realizar el homenaje previsto a los ocho futbolistas azulgranas campeones del mundo con la selección española. El club había anunciado que no se daban las circunstancias adecuadas después de lo sucedido en Elche.

Cubarsí, uno de los mundialistas afectados, respaldó la decisión. "Ha sido una decisión de club. Me parece bien por lo que pasó en Elche, es una cosa que no puede volver a pasar. Hubo un exceso de fuerza. El Barça ha hecho el comunicado y ahora esperamos la respuesta", explicó en TV3.

En la misma línea habló Joan Garcia: "Lo que pasó en Elche es de esas cosas que no nos gusta ver en el fútbol. El club tomó esa decisión y los jugadores estamos a tope con ello".

Cubarsí, que no había tenido minutos ni ante el Elche ni en el Gamper, celebró así sus primeros minutos oficiales del curso. "Estoy ya al 100%. Hemos venido los mundialistas con un ritmo muy alto, el míster nos ha cuidado muy bien y ya tenemos las pilas cargadas para hacer una gran temporada".

El defensa también destacó el rendimiento colectivo del Barça, que sumó su segunda portería a cero consecutiva. "Creo que ha sido un partido muy sólido del equipo, con las ideas claras, con la intención de someter al rival. Queríamos tener un buen ritmo de pelota y lo hemos conseguido. Creo que hay cosas a mejorar, pero vamos con positivismo".

Una solidez defensiva que atribuye al trabajo diario y a la confianza del equipo. "No es secreto. Es trabajo diario, tenemos uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor, la defensa está con confianza y trabajamos cada día para mejorar en el partido".

"Tenemos una plantilla espectacular"

El central también celebró la llegada al primer equipo de Xavi Espart, con quien coincidió en el fútbol formativo. "Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros porque hemos visto su pequeña carrera en el fútbol formativo juntos, con Bernal, con Lamine... Que el Barça vaya dando oportunidades a las generaciones que vienen, estamos muy contentos de que las aprovechen al máximo". Cubarsí destacó además su polivalencia: "Es un chico espectacular con la pelota, que puede jugar de lateral, de pivote, de interior... y es bueno en todas".

Preguntado por la necesidad de incorporar un delantero ante el gran momento de Raphinha, el defensa dejó la decisión en manos de la dirección deportiva. "Lo dejo para los de arriba. Raphinha está haciendo un trabajo espectacular, tiene mucha hambre, como todos los jugadores de delante. Tenemos una plantilla muy completa y vamos a competir en todas las competiciones".

Cubarsí ante el Athletic / Enric Fontcuberta / EFE

"No tenemos miedo a nadie: somos el Barça, el mejor equipo del mundo"

También tuvo palabras para Rodri, al que ve como el clásico '6' que necesita el Barça. "Es el seis típico del Barça. Tenemos a Bernal y Gavi, que también puede jugar ahí, llevan unas temporadas magníficas, y Rodri nos puede llevar a otro nivel también para ser competitivo con los compañeros y animarnos y ser un capitán dentro del equipo".

Sobre el sorteo de la Champions, Cubarsí aseguró que todavía no han tenido tiempo de analizar a sus rivales. "Lo hemos podido ver así rápido y no nos hemos fijado mucho, estábamos concentrados por el partido. Ahora nos fijaremos más, pero no tenemos miedo a nadie. Somos el Barça, el mejor equipo del mundo, y iremos a todos los campos, o a los que vengan aquí, a hacer un gran partido".