Cubarsí: "Todo el mundo ha visto lo que ha pasado"

Pau Cubarsí fue uno de los protagonistas del derbi catalán al abrir el marcador para el Barça en Montilivi, pero su gol no sirvió para evitar la remontada del Girona (2-1). Tras el partido, el central azulgrana hizo autocrítica y evitó entrar en la polémica arbitral de la acción del tanto decisivo, marcada por un posible pisotón previo de Echeverri sobre Koundé.

“Todo el mundo ya lo ha visto, no voy a opinar. La gente ya ha visto lo que ha pasado. Desde dentro no hemos podido hacer nada, pero no tenemos que meternos con el árbitro; también tenemos que mejorar nosotros”, aseguró el defensa, en referencia a la jugada que acabó en el 2-1. Cubarsí reconoció que el equipo no estuvo a la altura en el derbi: “Nos ha faltado un poco de todo, tenemos que hacer autocrítica. No ha sido un gran partido. Tenemos que mejorar, recargar pilas, que tenemos semana larga”.

El central azulgrana también señaló como aspecto a corregir la facilidad con la que el Barça encajó el empate poco después de adelantarse en el marcador. “Después de mi gol muy rápido nos han encajado, es un tema que tenemos que mejorar porque los metes en el partido de nuevo muy rápido. Lo dicho, cabeza baja y autocrítica”, concluyó Cubarsí

Gerard Martín: "Lo que depende de nosotros no lo hemos hecho bien"

En la misma línea se expresó Gerard Martín, que sí dijo explícitamente que ve falta en la acción previa al segundo tanto del Girona. “A mí es una acción que me parece falta porque le pisa, pero son decisiones que no controlamos y tenemos que hacerlo mejor nosotros, porque hoy no hemos estado bien”, señaló. El lateral, como su compañero, insistió en la necesidad de centrarse en lo propio: “Los partidos dependen de muchas cosas, pero lo que depende de nosotros tenemos que hacerlo bien y hoy no ha sido así”.

Martín también admitió problemas en defensa y en la generación ofensiva tras el descanso. “Personalmente atrás creo que hemos sufrido mucho, no hemos estado bien en facetas defensivas. Sabemos que nuestro estilo es arriesgado, creemos en él, pero tenemos que mejorar muchas cosas y esto es innegociable”, explicó. Sobre el ataque, añadió: “En la primera parte sí que hemos sabido encontrar mejor ventajas por fuera y hemos llegado mejor; en la segunda han ajustado cosas y nos ha costado llegar más”