Cubarsí, molesto con sus compañeros

Es indudable que el Barça firmó uno de sus peores primeros 45 minutos de los últimos tiempos. Y no solo por el escandaloso marcador con el que el equipo llegó a los vestuarios (4-0) sino por la lamentable imagen ofrecida sobre el maltrecho césped del Metropolitano.

Da lo mismo si los jugadores del Barça se resbalaron una o cuarenta veces sobre el campo. El Atlético propinó uno de esos repasos futbolísticos que hacen daño, que deben hacer reflexionar sobre la actitud del equipo en algunos de sus últimos partidos.

La mayoría de futbolistas se fueron cabizbajos a los vestuarios a la espera de la debida bronca de Hansi Flick. Sin embargo, hubo un jugador del Barça que en los últimos compases del fatídico primer tiempo aún exhibió algo de carácter pasa pedir explicaciones a algunos de sus compañeros.

Fue Pau Cubarsí quien protagonizó dos momentos muy visibles sobre el terreno de juego. El primero llegó cuando se dirigió a Koundé, que firmó una primera parte para olvidar, reclamándole que jugara el balón de forma más sencilla, sin complicarse con la pelota en los pies. Y no es para menos si vemos que el francés estuvo pésimo no solo en las salidas si no en los repliegues y en el uno contra uno. Su banda fue un jardín para el ataque colchonero.

Cubarsí no tuvo bastante y también mantuvo un intenso diálogo con varios centrocampistas a su alrededor en los que les pidió mayor intensidad y concentración. Otro detalle del joven central muy consciente de la lamentable imagen coral del equipo.

Por cierto, frente al Atlético, también Cubarsí fue vapuleado en numerosas acciones donde casi nunca llegó a tiempo de frenar la avalancha futbolística de un Atlético Madrid que disfrutó de un insólito paseo.