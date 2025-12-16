Cubarsí se hace mayor: cien partidos con el Barça

Pau Cubarsí se ha hecho mayor. Desde aquel 18 de enero de 2024, cuando sustituyó a Christensen en Salamanca hasta la actualidad han pasado muchas cosas, alegrías, alguna que otra decepción y cien partidos con el club de su vida pese a tener, tan solo, 18 años (cumplirá los 19 el próximo 22 de enero). Alcanzó los 100 precisamente también en la competición de su estreno, la Copa del Rey,. El de Estanyol entró después del descanso en sustitución de Marc Bernal.

Temporada de superación

Es la tercera temporada de Pau Cubarsí en el FC Barcelona, y posiblemente, la que se está encontrando con más dificultades tras una portentosa irrupción cuando Xavi Hernández le dio la alternativa y la confirmación con Hansi Flick la pasada campaña.

La marcha de Iñigo Martínez, con quien 'Cuba' hizo una pareja muy sólida en el centro de la defensa (jugaron 3.705 minutos juntos repartidos en 51 encuentros) y que los rivales ya conocen mejor cómo superar una línea adelantada que implica una gran concentración defensiva están suponiendo un gran reto para Pau Cubarsi, que se mantiene como uno de los fijos en el once titular, aunque la pasada temporada solo se perdió tres partidos estando disponible y ésta ya lleva cuatro.

Pau Cubarsí, la noche de su debut en Salamanca / Javi Ferrándiz

Un gol que nunca olvidará

Como defensa, el gol no está entre las funciones de Pau Cubarsí, pero el central gerundense ha podido ser el protagonista de uno inolvidable. El que le marcó la pasada campaña al Atlético de Madrid en un empate (4-4) de locura en el Olímpic de Montjuïc. De nuevo, la Copa del Rey por el medio, pues llegó en la ida de las semifinales. Cabezazo a la salida de un saque de esquina servido por Raphinha que, en aquel momento, supuso el segundo de los azulgranas y a la postre, contribuyó a la consecución del título copero. Un gol que le hizo una especial ilusión, pues no había conseguido marcar ni con el Barça Atlètic ni con el Juvenil A. Tenía muchas ganas.

Pau Cubarsí también engrosa sus registros de contribuciones ofensivas con 5 asistencias. La primera, a Jules Koundé ni más ni menos que el día de su debut, en la victoria por 1-3 en el feudo de Unionistas. Después, tres pases de gol a Raphinha y uno a Fermín López.

Pau Cubarsí llegó al Barça en 2018 con 12 años y fue brillando en todas las categorías / FCB

Culé de toda la vida

Cubarsí cumplió el sueño de fichar por el Barça cuando tenía 12 años y cursaba sexto de primaria. Cinco después, y tras destacar por todas las categorías, daba el salto, aunque no fue hasta hace unas semanas que pudo jugar en el estadio que tanto había soñado pisar desde pequeño: el Spotify Camp Nou. Ahora, como quien dice en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en centenario azulgrana. Y lo que le queda.