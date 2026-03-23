Cubarsí vuelve a llamar la atención: líder silencioso del Barça con 19 años y otra vez a su mejor nivel

Se habla muy poco de Pau Cubarsí. Demasiado poco en comparación con el nivel que está mostrando. Se ha normalizado que todo lo tiene que hacer bien un chaval de 19 años, cuando ser central del Barça de Hansi Flick es una profesión de riesgo. Pero ahí está el de L'Estanyol, marcando unos registros muy meritorios en defensa. Un líder silencioso, de los que hablan en el campo y se equivocan muy poco. Ante el Rayo, casi todo lo que hizo, lo hizo bien, como enseñan sus números.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 1 - 0 Rayo Vallecano de la jornada 29 de LaLiga EA Sports / LaLiga

Atrás, 'Cuba' estuvo impecable y sumó 8 contribuciones defensivas, 5 despejes, 3 intercepciones y 1 duelo aéreo ganado (no perdió ninguno) frente a los madrileños, un rival que se fue creciendo con el paso de los minutos y que llegó a plantear problemas a la zaga azulgrana.

120 partidos de azulgrana

Uno de los puntos fuertes de Pau Cubarsí es su altísimo grado de precisión en el pase, que en el partido del Spotify Camp Nou frente a los de Iñigo Pérez llegó a ser del 91 por ciento. Intentó 82 y acertó 75. Los pases en largo siempre son los más complicados de precisar, pero el canterano azulgrana finalizó con éxito 6 de 9.

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Si en algún momento de la temporada actual (y de la recta final de la pasada) hubo la sensación de que Cubarsí había bajado algo el nivel, ahora se puede decir que el gerundense vuelve a ser el de sus mejores momentos, y con la mayor experiencia que le da ir sumando partidos.

Son ya 120 las veces que se ha vestido la camiseta azulgrana en encuentros oficiales y se nota. Cubarsí es cada vez más un líder del equipo, a menudo silencioso, sin hacer ruido, aunque cuando tiene que sacar el carácter, como ocurrió tras el penoso primer tiempo copero del Metropolitano hace unas semanas, también es capaz de decir las cosas claras para hacer reaccionar a sus compañeros.

El que más suma con Flick

Ya nadie vuelve a tener dudas con Pau Cubarsí. Hansi Flick, que siempre ha sido su gran valedor, nunca las tuvo. El de L'Estanyol suma 7 titularidades consecutivas entre las tres competiciones, en los que, además, ha completado todos los minutos sin ser sustituido. Apenas entra en las rotaciones del técnico alemán.

Pau Cubarsí llega al parón liguero siendo el futbolista del FC Barcelona que más minutos suma con Hansi Flick esta temporada, un total de 3.331 (sin contar los añadidos), por delante de Lamine Yamal (3.297') y Joan Garcia (3.232').

En dos años, ha pasado de tener un valor de mercado de 25 millones de euros a los 80 actuales. Marcha a la selección española en su mejor momento de la temporada y muy compenetrado con Gerard Martín en el tándem del eje defensivo. Con Luis de la Fuente fue titular en los dos últimos partidos de la anterior ventana internacional, jugó los 90' ante Georgia y Turquía, y es de esperar que se mantenga con vistas a su primer Mundial.