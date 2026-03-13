Cubarsí y Kika apadrinan el MIC: "Es un torneo espectacular"

Cifras de récortd en el MIC 2026. Más de mil partidos con 446 equipos de 42 países diferentes y más de 8500 futbolistas participantes. 46 municipios de la Costa Brava acogerán la edición 24 del Mediterranean International Cup (MIC). Este torneo es ya un clásico de la Semana Santa y esta edición del 2026 se disputará entre el 31 de Marzo y 5 de Abril.

El MIC 2026 se presentó a lo grande en el CosmoCaixa. La presencia del central del Barça Pau Cubarsí y de la mediapunta blaugrana Kika Nazareth coparon la atención en un acto dirigido por el periodista Gerard Romero.

La directora del MIC Maite Colomer ha destacado la importancia de los trabajadores en la organización de un torneo que también es vital para la vida turística de la Costa Brava tal y como ha señalado Jordi Masquef, vicepresidente del Patrotano de Turismo de la Costa Brava. El secretario general del Departament d'Esports de la Generalitat Abel García ha compartido los valores del deporte que se tranmiten en este torneo.

La categoría MIC Integra en la que participará el Barça Genuine es otros de los puntos diferenciales del mejor torneo de cantera del planeta.

En la edición del 2023 Pau Cubarsí participó en el MIC con el Juvenil B del Barça que dirigía Iban Cuadrado. El de Estanyol ha reconocido que guarda gratos recuerdos de este torneo al que ha calificado como "una cosa espectacular".

En aquella edición Cubarsí contribuyó al triunfo con un gol de penalti. ¿Está preparado Pau para tener la responsabilidad de lanzar alguna pena máxima en una tanda de penaltis en la ChampionS? El de Estanyol no ha dudado en confesar que "a mí se me daba bien tirar los penaltis y si se da el caso es importante tener la determinación de tirarlos"

Cubarsí, Kika y el resto de autoridades presentes en el Cosmo Caixa / MIC

Contra el Newcastle, Cubarsí espera superar esta ronda y enfrentarse al Atlético en cuartos: "Lo más importante es centrarnos en el partido del miércoles y si podemos pasar que espero que sí nos veremos contra el Atlético. En la Champions siempre te tienes que enfrentar a los mejores".

El Barça se podría enfrentar en pocos días tres veces contra el Atlético, algo que le sucederá al equipo femenino contra el Real Madrid. Kika confiesa que "estos son los partidos que más me gusta jugar". Lo que realmente ilusiona a la portuguesa es jugar en el Spotify Camp Nou: "Todavía no me lo creo ya que será mi primera vez".

Kika, con un perfecto catalán, bromeó con Cubarsí ya que confesó que "veo los partidos del primer equipo y sufro...¡Espavilad!" El público presente en el Cosmocaixa no pudo evitar reír con ganas ante la ocurrencia graciosa de la jugadora blaugrana. Cubarsí, sonriente durante todo el acto, también encajó de manera amable la broma de Kika.

Kika nunca participó en el MIC pero confesó que "le hubiera encantado hacerlo". Ambos tuvieron tiempo para una confesión curiosa. Pese lo cargado del calendario ambos prefieren afrontar una semana con dos partidos ante que una semana solo con entrenamientos y un partido único en el fin de semana.

Si es por fútbol de todas las categorías no hay otro torneo como el MIC para encontrar tantos partidos. En el MIC todos los que se acerquen a ver el torneo podrán disfrutar de más de mil partidos en una Semana Santa que volverá a unir deporte, turismo y cultura.