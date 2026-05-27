Cubarsí: "Me gusta asumir el papel de líder"

Pau Cubarsí se ha pasado por 'Esquire', una revista de moda, para ofrecer una larga charla sobre fútbol, sobre su carrera, su llegada al primer equipo, lo que ha aprendido desde entonces, el próximo Mundial, su mentalidad... La entrevista permite observar un retrato bastante claro de cómo, a sus 19 años, entiende su profesión a nivel de liderazgo y ambición.

FC Barcelona's Pau Cubarsi (L) and Dani Olmo react during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between FC Barcelona and Real Madrid at Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 10 May 2026. EFE/ Siu Wu / Siu Wu / EFE

El de Estanyol habla de la presión que supone jugar en el Barça algo que lleva con naturalidad: “Hay presión, pero es una presión que se siente en el día a día por intentar hacer siempre las cosas lo mejor posible”, explica, convencido de que la exigencia forma parte inseparable de su oficio. De hecho, no duda ni un segundo, precisamente por ello, en situar al equipo en la élite mundial: “Somos uno de los mejores equipos del mundo, para mí el mejor”

Pau Cubarsi of FC Barcelona reacts during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and FC Barcelona at El Sadar on May 2, 2026, in Pamplona, Spain. AFP7 02/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pese a su juventud, Cubarsí se siente cómodo ocupando un rol importante en el vestuario. “Me gusta asumir el papel de líder, ser el compañero que ayuda a sus compañeros”, asegura, relacionando esa responsabilidad directamente con la naturaleza de su posición: “El central ve todo el campo y eso ya te aporta cierta autoridad. Debes estar pendiente de si alguien necesita ayuda y acudir a echarle un cable”. Viene de serie con la posición.

Liga y Champions

El central también pone mucho énfasis en el factor humano del vestuario blaugrana, algo que también encuentra cada vez que juega con la selección de De la Fuente: "Son dos plantillas muy familiares. Estamos muy unidas y creo que eso puede marcar la diferencia a la hora de luchar por un título”. Y es que el objetivo es "intentar ganarlo todo”.

Pau Cubarsí, con su novia, celebrando la Liga / Instagram

En ese sentido, revindició la importancia que tiene ganar LaLiga: ”Es la competición que te hace estar todo el año dando tu máximo nivel. Es el premio a la regularidad” y, aunque reconoce que “la Champions es lo más de lo más, y los culés la queremos de vuelta”, deja claro que ganar dos campeonatos ligueros consecutivos es “algo increíble”.

Su gran referente, Piqué

Cubarsí recuerda el momento en el que sintió que realmente había llegado al primer equipo: “Cuando debutas, pero no solo debutas, sino que ves que te siguen dando la oportunidad de seguir jugando”. Fue entonces cuando empezó a darse cuenta: “Ahí dices: ‘¡Ostras, estoy jugando con el primer equipo del Barça!’”, algo que venía persiguiendo años: “Soy el niño que siempre soñaba con vestir la camiseta del Barça”.

Gerard Piqué, ex futbolista del Barça / SPORT

No sorprende, por tanto, que cite a Gerard Piqué como su gran referente defensivo. Cubarsí cree que comparte con él una de las características esenciales de su juego: “Tenemos esa similitud de intentar siempre sacar la pelota limpia desde atrás”. Aunque su ídolo, reconoce, era Robert Lewandowski, de quien llegó a tener la camiseta del Bayern antes siquiera de imaginar que compartirían vestuario: “Era uno de mis ídolos de pequeño y, al final, he tenido la oportunidad de compartir vestuario con él”.

De hecho, cuando la vida les ha unido en el Camp Nou, Pau lo ha agradecido mucho también porque "entrenar con él te hace mejor defensa". Del resto, señala a Mbappé, Vinícius y Kane como algunos de los delanteros más complejos de defender.

Sin miedo al Mundial

En clave selección, Cubarsí habla del Mundial de 2026 con una mezcla de ilusión y serenidad. Todavía le cuesta asimilar el salto que ha dado en tan poco tiempo. “Muy probablemente en ese momento no me lo hubiera creído”, admite al recordar que hace apenas tres años disputaba el Mundial sub-17. Ahora, sin embargo, asume que “tener la posibilidad de ir a un Mundial de fútbol absoluto es algo espectacular”.

Pau Cubarsí y Lamine Yamal, en una imagen de archivo / Sefutbol

Si acaba debutando con España en el gran escenario, tiene claro cómo quiere vivir el momento: “Saltaré tranquilo, siendo yo mismo y dispuesto a disfrutarlo, consciente de todo lo que he pasado para llegar ahí”. El miedo no existe. Y es que Cubarsí se muestra muy ambicioso con las opciones competitivas de España, aunque tampoco quiere pasarse de frenada. “No nos sentimos favoritos, pero somos España, una de las mejores selecciones del mundo. Estamos en el ‘top’ del ‘top’”. La reciente Eurocopa y el oro olímpico sirven como prueba de ello.

Lewandowski, Dani Olmo, Cubarsí / Dani Barbeito

En ese recorrido, el papel de Luis de la Fuente resulta fundamental. “Es el entrenador que me ha dado la oportunidad de jugar en la selección absoluta.Debo seguir trabajando y luchando para que me sigan llegando las oportunidades” para formar parte de un vestuario en el que el peso de veteranos como “Rodri, Mikel o Unai ejercen un rol" de cohesión, pero tiene claro que tantos culés en el mismo equipo ayuda muchoeste rol magníficamente”. Aunque reconoce que compartir convocatoria con futbolistas del Barça “ayuda porque son compañeros con los que convives toda la temporada”. Cuando en un momento le piden por si es una generación arrogante, es claro: "“Si quieres ser un gran jugador tienes que confiar en ti mismo”.

El chico tras el central

Más allá del fútbol, Cubarsí deja una reflexión constante sobre la mentalidad, probablemente uno de los aspectos más repetidos de toda la conversación. “La mentalidad es de las cosas más importantes en el fútbol. Hay partidos en los que no te salen bien las cosas, y es lo normal, eres humano, pero los errores no han de hundirte, sino que deben hacerte crecer y ser mejor en el siguiente partido”.

Bernal y Cubarsí, con la mascota de PortAventura / FC Barcelona

También reconoce los sacrificios inevitables de una carrera tan precoz. “A todo el mundo le gusta estar con sus amigos en el centro de Girona o de Barcelona, pasear tranquilo y poder hacer planes de gente normal, pero a mí no me supone un sacrificio. He conseguido ser lo que siempre he querido ser. El fútbol me lo ha dado todo”. Y no dejará de trabajar para que así siga siendo: “Cada día debes querer ser mejor que el anterior”.