Cubarsí: "Tenemos ganas de que empiece ya lo bueno"

Tras tres victorias en otros tantos partidos en la gira asiática, el Barça de Hansi Flick, campeón de Liga y Copa, cierra la pretemporada este domingo con la disputa del Trofeu Joan Gamper ante el Como que dirige Cesc Fàbregas. El partido, que servirá de presentación ante la afición, será el último ensayo antes del debut en la Liga ante el Mallorca el próximo fin de semana.

"Es un partido especial, importante para el club. Es el último partido de la pretemporada. Creo que hemos hecho una muy buena pretemporada y estamos ya preparados para el inicio de Liga", dice Alejandro Balde, que valora el enfrentamiento ante el equipo italiano de manera especial por la presencia de exazulgranas: "El partido contra el Como será especial. Tienen muy buen equipo. Está allí Sergi Roberto, con quien tengo una muy buena relación".

El lateral izquierdo, titularísimo para Hansi Flick, confía en hacer una buena temporada. "Afrontamos la temporada con muchas ganas y mucha ilusión. Estoy seguro de que será una gran temporada. A la afición le digo que estén como el año pasado, en el que nos ayudaron mucho. Siempre nos da mucha energía y espero que sea igual que el año pasado", acaba.

Cubarsí

También ha valorado la pretemporada Pau Cubarsí. El central catalán cree que el partido ante el Como será especial y entretenido. "Siempre es muy bonito presentarte ante la afición antes de empezar una temporada muy ilusionante como la que tenemos por delante. Estamos muy contentos de que vengan a casa Sergi y Cesc. Sergi coincidí con él cuando subía a entrenar y es una persona de diez. A Cesc lo he visto más por la tele", comenta el defensa en los medios oficiales del FC Barcelona.

El catalán, ya consolidado en el primer equipo a pesar de tener solo 18 años, está seguro de que se pueden repetir los éxitos de la pasada temporada y se muere de ganas porque el curso se inicie de forma oficial, algo que ocurrirá el sábado 16 en Mallorca. "A la afición le digo que estén siempre con nosotros, que nosotros lo daremos todo e intentaremos darles muchas alegrías. Hemos hecho una gran pretemporada, hemos trabajado muy bien y contra el Como podemos dar un plus más para empezar la Liga con buen pie. Tenemos ganas de que empiece ya lo bueno, el juego de verdad", explica Cubarsí.