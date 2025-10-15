Cubarsí, el finalista del Barça para relevar a Lamine Yamal como Golden Boy

Una vez ya entregado el Trofeo Kopa en la pasada gala del Balón de Oro el 22 de septiembre, queda por librar el otro gran premio para jugadores menores de 21 años, el Golden Boy de 'Tuttosport'. Este miércoles, el periódico italiano ha publicado la lista de los 25 nombres que optan al galardón. Entre los finalistas aparecen tres madridistas, Huijsen, Güler y Mastantuono, por solo uno del Barça, Pau Cubarsí.

¿Por qué no está nominado Lamine Yamal?

El Golden Boy tiene una única diferencia respecto al premio de 'France Football', ganado los dos últimos años por el genio de Rocafonda: no se puede repetir vencedor. Es por esto que, pese a ser reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo, Lamine no puede optar a ganar el premio de nuevo, tras haberlo conseguido en 2024.

Lamine Yamal en Montjuic ofrece el Kopa a la afición / AP Photo/Joan Monfort

Pau Cubarsí, el encargado de intentar continuar la racha azulgrana

Aunque el favorito para convertirse en diciembre en el mejor jugador de menos de 21 años es Désiré Doué, extremo del PSG que alzó el triplete, Cubarsí busca convertirse en el cuarto azulgrana en conseguir el Golden Boy en cinco años.

Totalmente asentado como titular en la defensa del Barça (56 partidos la pasada temporada), el joven de 18 años intentará seguir los pasos de compañeros de vestuario como Pedri en el 2021, Gavi en el 2022 y el propio Lamine en 2024. Pese a contar con un triplete nacional a sus espaldas y ser una de las caras visibles de la arriesgada línea adelantada que propone Hansi Flick, el hecho de ser central limita sus posibilidades.

Presencia blanca en la lista de finalistas

Por su parte, el Real Madrid coloca a tres jugadores entre los 25 nominados, más allá de que dos de ellos no jugaron la pasada temporada con el conjunto merengue. Son los casos de Franco Mastantuono, fichado por unos 63 M€ procedente de River Plate, y de Dean Huijsen, comprado al Bournemouth de la Premier a cambio de unos 60 M€.

Quien si vistió la campaña anterior de blanco es Arda Güler, que vive actualmente su mejor momento desde que llegó al Bernabéu procedente del Fenerbahçe. El turco se ha asentado completamente en el once titular para Xabi Alonso y suma ya tres goles y cuatro asistencias entre todas las competiciones a estas alturas de temporada.