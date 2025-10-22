Cubarsí: "A la gente le gustan las goleadas en un clásico pero nosotros no pensamos en eso"

Pau Cubarsí disfruta de otra temporada como figura capital de la defensa del Barça. Hace unos meses encontró en Iñigo Martínez al mejor socio, un líder decisivo para tirar la línea del fuera de juego. Ahora, sin el central vasco en la plantilla, parece estar consolidando una química especial con Eric Garcia. Los dos han sido titulares en los dos últimos encuentros y apuntan al Bernabéu.

"Es verdad que he podido compartir algunos partidos con Eric pero creo que todos los centrales tienen la confianza del míster", empezó diciendo, antes de referirse a cómo le cambia la vida jugar de nuevo en el perfil derecho. "Puede ser que tenga más preferencia por jugar aquí, pero estoy dispuesto a jugar en cualquiera de las dos posiciones para ayudar al equipo".

El central azulgrana hizo estas declaraciones durante la presentación del nuevo acuerdo de patrocinio entre Uber y el FC Barcelona y explicó, asimismo, las diferencias entre jugar al lado de Eric o hacerlo con Araujo. "Los dos tienen características buenas y tienen nivel. Me gusta jugar con los dos y me llevo muy bien con ambos fuera del campo y eso es importante para la comunicación. Eric es más perfil de salir desde atrás y Ronald es un portento físico".

Cubarsí también se refirió a la cancelación del encuentro entre el Barça y el Villarreal en Miami. "Es un tema que ha sido noticia en las últimas semanas y todos los equipos estábamos en contra porque LaLiga se tiene que jugar aquí pero es una decisión de Laliga y, si los de arriba lo han decidido así, tenemos que acatarlo".

Cubarsí, protagonista en el acto de Uber / Dani Barbeito / SPO

El duelo con Mbappé

Uno de los grandes retos del Barça para el clásico del domingo será frenar a Mbappé. Para Cubarsí la clave será hacerlo más como equipo que de manera individual. "Todo el mundo conoce a Mabppé, es un partido que tenemos que estar muy pendientes de él como con todos, pero sobre todo estar pendientes de nosotros mismos. Retocar cuatro cosas que ya estamos retocando y tratar de pararlo de la mejor manera pero sobre todo fijarnos en nosotros mismos".

Cuestionado por las goleadas de la temporada pasada, recordó su clásico favorito, pero se mostró prudente con la posibilidad de repetir. "Nos salieron muy bien los clásicos. Fueron cuatro victorias contando la de Estrados Unidos: Todas fueron buenas victorias, pero me quedaría quizás con el 5-2 de la final de Supercopa. No pensamos en golear ni en el resultado, solo en hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Igual a la gente les gustan las goleadas pero nosotros no pensamos en estas cosas". En este sentido, prefirió no hablar de favoritos: "El favoritismo no se nota desde dentro".

Preguntado por la grana actuación de Fermín ante Olympiacos, se acordó también de Dro. "Fermín tuvo un partido espectacular y Dro tuvo la oportunidad de dar una asistencia. Estoy muy contento de los dos; por Fermín, que venía de una lesión y por Dro siendo tan joven, ser titular y dar el regado de la asistencia es una cosa magnífica. Ayer había varios jugadores por debajo de los 22 años y que confíen en nosotros es una cosa espectacular".

Al acto también acudieron Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber Iberia, y Manel del Río, director general del FC Barcelona, que se mostró muy satisfecho con el acuerdo.

"El club se enorgullece de tener estas alianzas. Barcelona tiene una movilidad compleja. Y no se podría hacer sin estas alianzas. Barcelona tiene cosas que lo definen y los taxis es una de esas cosas. Eso tiene un valor añadido para este acuerdo. Cada vez tenemos más cerca volver a Spotify y Uber nos facilita esa teconología para que sea posible también".