Cubarsí no falla una: la historia del Barça a través de sus camisetas

Pau Cubarsí ha recibido este miércoles el premio al 'Mejor deportista joven del año' que entrega SPORT y UFEC en la 'Festa de l'esport català'. El central blaugrana ha recogido el galardón en una gala, la 28ª, celebrada en el 'America's Cup Experience de Barcelona'. A sus 18 años cumplidos hace muy poco, el canterano está viviendo un momento espectacular.

Maduro dentro y fuera del campo, no eludió atender a SPORT para realizar un test algo complicado y que requería un amplio conocimiento de la historia del Barça a nivel de futbolistas, pero también a nivel de camisetas, que no suele ser tan fácil. Cubarsí no solo cumplió, sino que aprobó con una matrícula de honor la prueba.

Xavi, Iniesta, Rivaldo, Ronaldinho...

Con cada una de las camisetas que le mostraban, debía citar a un futbolista que hubiera lucido la elástica. No era nada fácil porque, aunque no se optó por enseñar reliquias de hace muchas décadas, sí citó a jugadores como Rivaldo o Ronaldinho. El primero, por ejemplo, jugó en el Barça cuando Pau ni siquiera había nacido, pero incluso llegó a recordar el gol de chilena. Algo parecido ocurrió Koeman y la camiseta de la final de Wembley. También con Xavi, Iniesta...

Cuando le mostraron la camiseta actual, la del 125 aniversario, optó por nombrar a Raphinha, que se ha ganado el respeto unánime de sus compañeros. No solo por la temporada que está completando, sino por su papel dentro del vestuario. Los jóvenes lo quieren con locura.