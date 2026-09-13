Cubarsí: "Tenemos que intentar no desconectar aunque el partido esté casi terminado"

El Barça ganó, pero terminó sufriendo más de lo esperado ante el Levante. Los azulgranas son conscientes de que deben mejorar esas desconexiones que pudieron haberles costado un empate inesperado en el Ciutat de Valencia. Cubarsí siguió la línea que marcó Flick en rueda de prensa y lo reconoció en zona mixta:

"Son detalles que tenemos que mejorar, intentar no desconectarnos del partido aunque esté casi terminado. En estos campos te aprietan y te crean ocasiones. Ya lo hemos visto, suerte que ha marcado Adeyemi en los últimos minutos. Pero es algo que tenemos que mejorar. Hansi habla de estos minutos. Hemos empezado muy bien la primera parte. Hemos marcado dos goles rápidos, pero no debíamos bajar los brazos. Debíamos ir a por más, lo tenemos que mejorar", dijo el central catalán.

Eric Garcia, ante el Levante en el Ciutat de Valencia / Gorka Urresola

Un duelo exigente

Eric Garcia siguió en la línea de su compañero, pero recordó los grandes resultados que tenía el Levante en casa en los últimos meses: "Este partido requirió un esfuerzo enorme. El tiempo, el calor, las condiciones del césped... Nada de esto nos ayudó. A cualquier rival les das aire y se te meten encima. Nosotros sabíamos que iba a ser duro, pero con los animales que tenemos arriba, pudimos ganar el partido a pesar de las dificultades".

Aunque hay una cosa que el barcelonismo tiene claro: la plantilla es larga y Flick tiene muchas opciones en el banquillo: "Hay mucha competencia en todas las posiciones, nadie se puede rendir", añadió el lateral de Martorell. Para finalizar, tranquilizó a los culés por cómo está su nariz después de rompersela ante el Valencia y llevarse un fuerte golpe ante el Levante: "La nariz, bien".