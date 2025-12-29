Cubarsí, sobre el derbi: "Llegamos los dos en buena dinámica; esperamos sacar la victoria"

Pau Cubarsí fue uno de los grandes protagonistas de la gala de los premios de la Federació Catalana de Futbol. El central azulgrana ganó el galardón a mejor jugador joven masculino tras una gran temporada a las órdenes de Hansi Flick.

Con solo 18 años, el de L'Estanyol es una pieza indiscutible en el once del Barça, algo poco habitual en su posición. Pero a pesar de su edad, demuestra que está perfectamente preparado para el reto: "Mentalmente lo llevo bien. Siempre he sido un chico muy centrado; me han ayudado mucho en casa. Las ganas de seguir mejorando también te ayudan. Es difícil hacerlo cada tres días, pero si lo das todo siempre tendrás recompensa".

El siguiente encuentro del Barça será nada más y nada menos que el derbi ante el Espanyol en el RCDE Stadium. Un partido que se prevé muy igualado y tenso por el fichaje de Joan Garcia de este mismo verano. Además, los pericos están en un gran momento de forma, algo que hará que sea el derbi más igualado de los últimos años: "Los dos equipos llegamos al derbi en buena dinámica. Ellos están haciendo una gran temporada y nosotros no empezamos muy bien, pero ahora hemos cogido ritmo y estamos en buen nivel. Esperemos que sea un buen partido y sacar la victoria", explicó Cubarsí.

El central perdió a su compañero de zaga este verano cuando Iñigo Martínez se marchó rumbo a Arabia. Pero Hansi Flick le ha sorprendido con un nuevo compañero que pocos esperaban: "Gerard Martín está haciendo una temporada espectacular, es un chico muy trabajador. Algo que le ha ayudado cuando le ha tocado trabajar. Ahora nos toca compartir pareja de centrales y lo está haciendo muy bien", afirmó.

En la gala estaba acompañado por sus familiares, quienes se mostraron muy orgullosos de Cubarsí. Su padre le dedicó unas bonitas palabras: "Pidió lo mejor para mi hijo para este 2026. Que pueda estar muchos años en el Barça y disfrutarlo toda la familia; estamos muy orgullosos".