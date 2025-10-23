Cubarsí da la clave para el Clásico: "Nos dará la victoria"

Protagonista en el día de hoy, Cubarsí repasó la actualidad del Barça en una entrevista en RAC1, incluyendo una valoración de los otros centrales del equipo.

"Estoy muy cómodo con Eric. Eric es un tío espectacular, tiene una salida de balón magnífica. A Araujo lo veo muy bien, es muy trabajador y tiene una mentalidad muy fuerte. Dentro del equipo todos estamos muy contentos con él. Es un muy buen capitán y siempre me ha ayudado dentro y fuera del campo. Él fue de los primeros en ayudarme", explicó el defensa blaugrana.

Además, también fue cuestionado por la figura de Íñigo Martínez y lo que supuso su marcha: "Era un capitán sin brazalete. Tenía mucha más experiencia y también me ayudó en muchos aspectos. Nos compenetrábamos muy bien, pero con los centrales que tenemos esta temporada también podemos hacer grandes cosas".

Iñigo Martinez en su último partido contra el Real Madrid. / SPORT

Uno de los temas que más se ha comentado respecto al futbolista ha sido en el perfil en el que la ha colocado Flick esta temporada. “Por la izquierda no he jugado tantos partidos y notaba que era una posición más nueva, pero también me ha ayudado a mejorar en el aspecto futbolístico. No cambia casi nada, aunque por la derecha, como he jugado más ahí, encuentro más rápido los espacios y al hombre libre. Me gusta la izquierda y en el futuro me ayudará", sentenció Cubarsí al respecto.

Además, el central afirmó que el equipo es consciente de que hay que corregir cosas: "Hemos visto varias acciones de partido que tenemos que mejorar. Siempre va bien la autocrítica, sin faltar al respeto a nadie. El año pasado nos salió todo muy bien y ahora tenemos que retocar cuatro cosas. Ganar y marcar seis goles nos ayuda moralmente".

Mbappé celebra el gol de la victoria del Real Madrid contra el Getafe. / SERGIO PEREZ / EFE

"El año pasado ya compartí el campo con Mbappé. Es un delantero no tanto como los de antes, es más rápido y va al espacio. Te hace estar atento como defensa. El Madrid siempre tiene grandes plantillas. Nosotros también tenemos a los mejores jugadores y eso hace que sea un partido espectacular de ver. Tenemos que ser nosotros mismos y fijarnos en qué podemos mejorar y cómo podemos hacerle daño. Eso nos dará la victoria", analizó el jugador del Barça en RAC1.

No obstante, Cubarsí quiso restarle importancia a una posible derrota ante el Madrid: "No nos preocuparía quedarnos a 5 puntos. La liga es muy larga. El Clásico siempre es importante ganarlo por todo lo que supone, pero son solo seis puntos. Los otros partidos son los más complicados. Esos te dan ligas".

Por último, el futbolista también tranquilizó a la afición respecto a uno de sus compañeros: "A Lamine le veo muy bien. No se tiene que fijar en su entorno. La gente de fuera intentará desestabilizarlo. Tiene que ser fuerte mentalmente, como ya lo es".