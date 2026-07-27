Cubarsí se da un baño de masas en Vilablareix

"¡Cu, cu, Cubarsí!" empezaron a gritar quienes se acercaron a la Plaça del Perelló para homenajear a su vecino más ilustre, reciente campeón del Mundial, en el que fue una pieza clave en el éxito de la selección española. Unas 500 personas llenaron el espacio elegido para recibir al blaugrana, entre ellas muchos niños y niñas, la gran mayoría vestidos con la camiseta del Barça. Didac Romagós, periodista de Ràdio Vilablareix, dirigió el acto y felicitó al futbolista por, nada más acabar el torneo, volver a su pueblo para visitar a su abuela antes de irse de vacaciones.

El periodista protagonizó una de las anécdotas del homenaje cuando le pidió al propio Cubarsí que "a ver si vuelves algún día con un título logrado con la selecció catalana". Fue, sin embargo, uno de los momentos más celebrados cuando Pau se dirigió a quienes llenaron la plaza desde el escenario. El central del Barça aseguró sentirse "muy contento de estar aquí con vosotros. Es un sueño haber traído un trofeo tan importante a mi pueblo y espero que podamos disfrutarlo todos juntos. Me llena de orgullo compartir este momento con vosotros y sé que me habéis apoyado mucho desde casa".

Inaugurada la PB Pau Cubarsí

También quiso dar las "gracias al Ayuntamiento por este reconocimiento, tan importante para mí, y también a la Penya Blaugrana, que a partir de ahora ya podréis disfrutar todos. Yo lo haré desde la distancia". Y es que la PB Vilablareix ha pasado a llamarse PB de Vilablareix Pau Cubarsí y en su local ya luce la imagen del futbolista vestido con la camiseta del Barça y el dorsal 5 a la espalda, incluida en el escudo de la entidad.

Homenaje a Pau Cubarsí en Vilablareix / Marc Martí

El central no se olvidó de sus inicios cuando dio "las gracias al club de mis inicios, el club de mi vida (FC Vilablareix), que me dio la confianza necesaria para crecer como futbolista, convertirme en la persona que soy ahora y aprender los valores que tengo. Gracias por todo lo que hizo por mí, por los primeros entrenamientos y por los primeros partidos que pude disfrutar. Le tengo muchísimo cariño".

Homenaje a Pau Cubarsí en Vilablareix / Marc Martí

Cubarsí acabó agradeciendo "tanto a la Escola Madrenc como al instituto todos los valores que me han transmitido y los amigos que he hecho allí, que son como mi familia. Estoy muy orgulloso de las raíces que he construido aquí, en mi pueblo. Me quedo con las tardes en la plaza, en la piscina… Espero que los niños sigan disfrutando de todo ello. Y que recuerden que, si algo tiene que llegar, llegará. No tengáis prisa. Disfrutad del camino, porque es muy bonito y pasa muy rápido. Muchas gracias", concluyó su discurso.

Fundan en Vilablareix la Penya Blaugrana Pau Cubarsí / Marc Martí

Uno de los regalos más especiales que recibió el blaugrana fue la nueva camiseta del FC Vilablareix. Lo hizo por partida doble porque una de ellas llegó enmarcada, mientras que la segunda la podrá disfrutar luciéndola este mismo verano para honrar sus orígenes en el club que le vio crecer y dar sus primeros pasos como futbolista.

Homenaje a Pau Cubarsí en Vilablareix / Marc Martí

Para entender lo que significa Vilablareix para Cubarsí basta con explicar que el jugador, cuando abandonó el escenario nada más dar por acabado el homenaje, solo tuvo que cruzar la calle, llena de aficionados, para meterse directamente en casa de su abuela. Pau, de hecho, no estuvo solo en el reconocimiento de sus vecinos, lo hizo acompañado de su familia. Será, sin duda, un día que no olvidará nunca porque el cariño profesado por sus vecinos, amigos y familiares fue enorme y muy sentido.