Cubarsí: "Mis compañeros me llamaban camarero del McDonald's"

Pau Cubarsí se ha consolidado como un indiscutible en el Barça de Hansi Flick, pero también como uno de los mejores defensas centrales de la actualidad y con más proyección de futuro. Con tan solo 19 años, ya ha superado el centenar de partidos con el primer equipo blaugrana y suma una Liga, una Copa y dos Supercopa en su palmarés; además de algunos récords de precocidad. A pesar de parecer todo un veterano, tan solo han pasado dos años desde su debut, de la mano de Xavi Hernández.

"Íbamos a jugar la Copa en Salamanca contra el Unionistas. En el descanso, Xavi me mandó a calentar. Justo antes de entrar, me cogió del brazo y me dijo que tenía plena confianza en mí. En el campo, me sentí cómodo y tranquilo. Lo más difícil vino después: las entrevistas, los micrófonos, todas esas cámaras. Siempre he hablado catalán con mi familia y amigos; practicaba castellano en el colegio", recuerda Cubarsí sobre el día de su debut en una entrevista concedida a 'L'Équipe'.

Todo fue muy precipitado, pero se adaptó con suma delicadeza a la vorágine del fútbol de élite. "Cuatro días después, el día después de mi debut como titular en LaLiga contra el Betis, Xavi me felicitó y me deseó feliz cumpleaños delante de todos. Lewandowski se me acercó: '¿De verdad tienes 17?'. No se podía creer lo que veía. Quizás todavía tenía cara de niño...", recuerda en la citada entrevista.

Pau Cubarsí celebrando el gol de la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid / Enric Fontcuberta / (EPA) EFE

El estreno en la Champions

Apenas dos meses después de estrenarse con el primer equipo, llegó su oportunidad en la máxima competición europea de clubes. "Antes del partido de vuelta de octavos de final contra el Nápoles, Xavi me dijo que iba a ser titular, aunque no había jugado ni un minuto en la ida. Enfrente estaba Osimhen, uno de los mejores delanteros del mundo. Intenté ser agresivo pero tranquilo, defender bien y sacar el balón desde atrás con eficacia. Tuvimos unos duelos realmente buenos. Cuando me dijeron en el vestuario que me habían elegido mejor jugador del partido, no me lo podía creer", explicó Cubarsí.

En la Champions también sucedió una de las anécdotas que más le han marcado como futbolista del Barça. "Otro momento memorable fue contra el Estrella Roja de Belgrado. En una entrada, bajé la cabeza, el jugador contrario levantó el pie y me tocó la cara. Vi que empezaba a sangrar, mis compañeros se preocuparon y llamaron al médico. En el descanso, me dijo que necesitaban darme puntos. Primero le pedí que me dejara hacerme un 'selfie' para enviárselo a mi madre y decirle que estaba bien, pero también para llevarme un recuerdo. Para poder jugar contra la Real Sociedad unos días después, tuve que usar un casco protector que me hacía parecer un empleado de McDonald's. Mis compañeros me llamaban el camarero de McDonald's", recordaba entre risas.

Cubarsí fue el MVP del partido en su debut en la Champions League, contra el Nápoles / FCB

Caso omiso a las ofertas

Pau Cubarsí nunca ha escondido su profundo barcelonismo. De hecho, rememoró que cuando sus padres le comentaron que el Barça le quería fichar, después de disputar un torneo en Cornellà defendiendo la camiseta del Girona y formando parte de los mejores futbolistas de aquella competición. "Quería saltar de alegría, correr por todo el aparcamiento. Como fan del Barça, ¡era imposible decir que no!", añadió.

Nacido en enero de 2007, sus primeros recuerdos del Barça "están ligados a Messi, Iniesta y Xavi, y luego a la MSN. La final de la Champions League contra la Juventus en 2015 es el primer gran partido que recuerdo de verdad. Ese día, me dije a mí mismo que quería jugar en el Barça", apuntó.

Y por si no fuera suficiente, Cubarsí reconoció que rechazó ofertas de varios clubes para salir del Barça. "Mientras estaba en la cantera, varios clubes empezaron a interesarse por mí, pero nunca consideré irme a otro sitio. Un día en el entrenamiento, el hermano de Xavi, Óscar, entonces segundo entrenador, me dijo: 'Contamos contigo. No te vayas, vas a ser importante'. Esas palabras me dieron una inyección de confianza. El Barça es el club de mi vida", zanjó.