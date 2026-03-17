Cubarsí: "En este club todo es posible tengas la edad que tengas"

Pau Cubarsí está viviendo una situación insospechada. Con solo 19 años, no solo está jugando en el primer equipo del Barça, también lo está haciendo al lado de compañeros de generación como Bernal o Xavi Espart. Una realidad que a muchs abrumaría, pero que él vive con una naturalidad asombrosa. Incluso a 24 horas de jugarse el pase a unos cuartos de la Champions.

"Somos muy jóvenes pero tenemos las ganas de dejarnos la piel. Ver que todo es posible tengas la edad que tengas en este club. "Somos muy jóvenes y no tenemos mucha experiencia en este mundo pero si las ganas de dejarnos la piel como lo hemos hecho en las categorías inferiore. En estos partidos donde la concentración es maxima, hay que darlo todo y tener la confianza del mister para rendir al máximo. En este club, tengas la edad que tengas, todo es posible".

La mejora defensiva

Cubarsí está siendo clave en una de las posiciones más sensibles del equipo. En el centro de la defensa, territorio habitualmente para los más veteranos, y en un estilo en el alambre. El canterano cree que, tras los problemas del arranque de temporada, se han introducido matices para mejorar la estructura. "En la línea defensiva hemos ido retocando cosas que al principio de temporada no terminaban de salir. Estamos a un gran nivel rindiendo de la mejor manera, confíamos en la filosofia del staff para hacer grandes cosas".

Pau ha visto cómo seguía siendo un fijo, a pesar de cambiarle varias veces la pareja de baile. Cubarsí arrancó con Araujo, más tarde se acostumbró a Eric y ahora está está consolidando Gerard Martín. “Gerard Martín está haciendo una temporada espectacular, esta vez jugando como central. Nos ayudamos mutuamente; su temporada es magnífica. También puede jugar en el lateral. Estamos a un gran nivel, donde todos pueden jugar y rendir al máximo. Estoy muy contento por él”.

Otro compañero de la zaga que está dando un gran nivel es Cancelo, que llegó rodeado de mucho escepticismo ya ha sabido aprovechar la baja de Balde para dar un paso adelante. "Estamos muy contentos que haya vuelto. Es polivalente, puede ayudarnos en las dos bandas. Me ayudó mucho a integrarme en el vestuario cuando yo empezaba en el primer equipo. Es un gran jugador, un culé más y está encantado de estar aquí".

El perfil del Newcastle

Cubarsí ya sabe lo que es competir contra los delanteros del Newcastle, un equipo que destaca por su envergadura. "En un partido de Champions siempre hay los mejores, te enfrentas a los mejores. Siempre encontarás delanteros del mejor nivel, para mi no es un problema enfrentarme a alguien más rápido a o más fuerte, simplemente me mentalizo para darlo todo", recordó. "Es un partido muy importante que hay que pasar sí o sí. Intentaremos pasar con la ayuda de todos los culés".

A Cubarsí también le preguntaron por cómo la plantilla expresó su apoyo a Laporta el mismo día de las elecciones de manera explícita. "Como jugador y como socio cada uno tienen la libertadad de expresarse como quiera", empezó diciendo. "Mi voto me lo quedo para mi. Estamos mentalizados para mañana". Un Laporta que visitó a la plantilla a 24 horas del encuentro. "Le hemos dado la enhorabuena a Laporta, nos ha dicho que estamos a un nivel espectacular, que sigamos unidos como una familia que al final es lo que nos da títulos".