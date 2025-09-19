Cubarsí, del 'clínic' al susto en la rodilla

Volvía Hansi Flick ante el Newcastle en el estreno en Champions a la pareja de centrales que usó en las dos primeras jornadas de Liga. El capitán Ronald Araujo y Pau Cubarsí salían de inicio en Saint James’ Park en un duro examen ante un equipo con mucho talento y que iba a apretar de lo lindo ante su gente.

Tras unos primeros 20 minutos con muchísimo trabajo y con las ‘urracas’ volcadas con un zafarrancho ofensivo, la defensa barcelonista logró serenarse y tener un control casi total de la situación. Partidazo de toda la zaga. También (para variar) de un Pau Cubarsí que apenas cometió errores desde ese perfil zurdo que con la marcha de Iñigo parece que ocupará con muchísima frecuencia. La nota negativa, unas molestias en la rodilla izquierda. Concretamente, en el tendón rotuliano.

NO PUDO SEGUIR

Flick apretó al cuarto árbitro por la hora / Valentí Enrich

Ya en la primera mitad veíamos cómo el de Estanyol se llevaba la mano a esa zona, sintiendo algún dolor. Siguió. Y tras el descanso salió más tarde al verde que sus compañeros mientras los fisios le aplicaban un vendaje. En el 70’ Flick lo sustituyó por Christensen y ya sentado en el banquillo le colocaron hielo y le mantuvieron la pierna en alto. A priori, nada grave y solo precaución. Veremos si este viernes se corrobora esa sensación o se le debe someter a más pruebas.