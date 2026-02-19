Cubarsí y una camiseta perdida en un Uber que moviliza Barcelona: "Si alguien la encuentra, prometo agradecérselo como se merece"

¿Qué harías si te encontraras una camiseta de Pau Cubarsí dentro de un Uber? Esa es una situación con la que muchos aficionados del FC Barcelona les gustaría verse involucrados en cualquier momento. Ahora, fruto de una colaboración entre la plataforma tecnológica y el club azulgrana, esta situación hipotética puede convertirse en una realidad y es que el central de l'Estanyol ha perdido su camiseta más preciada dentro de uno de sus vehículos...

Todo se enmarca dentro de una original campaña publicitaria que cuenta con Cubarsí como protagonista. El central del Barça ha tenido un despiste y se ha dejado su camiseta más preciada en la parte trasera de un Uber. “Esa camiseta me ha acompañado en momentos muy importantes. Ojalá volver a verla… y si alguien la encuentra en un Uber, prometo agradecérselo como se merece”, ha explicado el defensa.

De esta manera, Pau anima a cualquier persona que pueda tener información a ponerse en contacto directamente con él para recuperar la camiseta y a que todos los barceloneses que cojan un vehículo de la plataforma estén atentos durante sus trayectos y revisen con especial atención sus alrededores. En caso de hacerlo y tener suerte, el central les agradecerá como se merecen.

La acción publicitaria se enmarca dentro de una colaboración entre Uber y el FC Barcelona, que se inspira en el comportamiento cotidiano de muchos usuarios que se dejan objetos en sus trayectos. La plataforma recuerda que, en caso de olvidar un objeto durante un viaje, los usuarios pueden contactar fácilmente con el conductor desde la app para intentar recuperarlo. Y es que, como dicen a veces lo que se pierde en un Uber acaba convirtiéndose en una buena historia que contar.

Noticias relacionadas

“En Uber queremos conectar la movilidad con lo que mueve a la ciudad. En Barcelona, eso es el Barça. Con esta iniciativa unimos a conductores y usuarios en torno a esa pasión compartida, haciendo que cada trayecto forme parte de la experiencia blaugrana”, señala Arnaud Gouenard, director de Marketing en España.