Cubarsí, ausente en el entrenamiento del Barça

El FC Barcelona ha relizado este sábado el último entrenamiento previo al partido del domingo ante el Getafe con una ausencia destacada. Pau Cubarsí no pudo ejercitarse con sus compañeros debido a unas molestias en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda que ya lo obligaron a ser sustituido frente al Newcastle.

Cubarsí tiene un golpe en la zona y su baja en la sesión es por precaución. No se trata de una lesión relevante, pero sí que la molestia puede ser suficiente para que Hansi Flick no le fuerce y se quede fuera de la convocatoria ante el Getafe. La filosofía de no asumir ningún tipo de riesgo aún se mantiene.

En este sentido, el Barça tiene bien cubierta la posición del eje de la zaga con Araujo, Eric Garcia y Christensen como futbolistas disponibles para ocupar dos puestos.

Del resto del entrenamiento, Gavi, Lamine y Balde también se ausentaron, por lo que son bajas seguras frente al Getafe. Gavi está siguiendo un tratamiento conservador de sus molestias en la rodilla derecha, mientras que Lamine y Balde se recuperan de sendas lesiones musculares. La otra baja para el partido del Getafe es la de larga duración de Ter Stegen.

Entre los jóvenes, Dro sigue sin recuperarse totalmente del golpe que sufrió en el primer partido del FC Barcelona ante el Porreres y tampoco estará en una lista que Hansi Flick facilitará este domingo. Toni Fernández y Jofre son los canteranos que siguen en la disciplina del primer equipo.

En este sentido, Diego Kochen probablemente reforzará al Barça Atlètic en el partido del lunes frente al Castellón B y ha sido llamado para entrenar el habitual suplente del filial, Emilio Bernad. A pesar la ausencia de esta mañana con el primer equipo, Kochen podría forma parte de lista ante el Getafe.

El que tampoco ha estado en el entrenamiento es Thiago Alcántara, que ha sido el último refuerzo del cuerpo técnico, pero no participa en todas las sesiones ni está de momento en el banquillo durante los partidos.

El FC Barcelona se mide al Getafe en la quinta jornada de LaLiga con el objetivo de mantener la buena línea de juego mostrada frente al Valencia y Newcastle.