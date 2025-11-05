Cubarsí apaga las alarmas y sustituye a un Eric Garcia herido: "Creo que me han roto la nariz"

Pau Cubarsí apagó las alarmas de un nuevo susto muscular en Brujas. Aunque antes del partido todo parecía indicar que estaría en el XI tras ser suplente ante el Elche, Hansi Flick sorprendió repitiendo pareja de centrales con Araujo y Eric Garcia, relegando al del Estanyol al banquillo un partido más. No obstante, su presencia sobre el césped en los últimos minutos quitó el susto del cuerpo a más de uno que temía por una nueva lesión en las filas azulgranas.

No llegaba el canterano en su mejor momento físico de la temporada, y es que la semana anterior, después del clásico, Pau se tuvo que ausentar del primer entrenamiento del equipo por fatiga muscular, una situación que arrastró durante varios días, evolucionando hasta unas molestias físicas que lo apartaron del equipo titular ante el conjunto ilicitano.

En Brujas, después de calentar durante parte de la primera mitad y el inicio de la segunda junto a Dani Olmo y Robert Lewandowski, el catalán, que era uno de los cambios naturales por la necesidad de ser más incisivo con el balón desde todas las posiciones con el resultado en contra, regresó al banquillo en el 50' donde los servicios médicos se sentaron con él para aplicarle hielo en la zona de los isquiotibiales.

Con el partido empatado (3-3) en el tiempo de descuento y tras anularse el gol de Vermant por falta anterior a Szczesny en el regate del portero polaco, el de l'Estanyol tuvo que saltar al césped por un Eric Garcia ensangrentado. El de Martorell, el mejor hoy de una defensa muy floja, recibió un golpe del mismo delantero del Brujas minutos antes en una jugada en la que el ariete golpeó con la cabeza la nariz del '24'. Tras el partido, el propio Eric comentó que "creo que me han roto la nariz en la última jugada".

Partido 20 en Champions

Las molestias en los isquiotibiales, por lo tanto, no evitaron que Cubarsí consiguiera llegar, aunque fuera solo de modo testimonial en Brujas, a los 20 partidos en la UEFA Champions League con 18 años, un hito que le coloca como tercera en la lista histórica de la competición por detrás de su compañero, Lamine Yamal, y el francés del PSG, Zaire-Emery.