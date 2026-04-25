El Barça, a cuatro pasos de dos títulos

Cuatro pasos para dos títulos. A esta distancia, cuatro partidos, está el Barça de LaLiga y de la Women’s Champions League. Para completar otra temporada excelente en el caso de Hansi Flick; y de matrícula de honor en el de Pere Romeu. Tras los resultados de este sábado y gracias al tropezón del Real Madrid, para el alirón en LaLiga únicamente se precisa constancia y tensión competitiva, mientras que para levantar la cuarta Champions femenina será precisa la magia del Spotify Camp Nou; pero los dos títulos se pueden convertir en una cuestión de semanas después de que ambos equipos encarrilaran sus objetivos. Ellos, saboreando un triunfo que rompe un maleficio de años. Ellas, con el regusto agridulce de un empate que debió ser una victoria. El barcelonismo futbolero vivió un sábado vibrante; cuatro horas ininterrumpidas de fútbol con la vista puesta a miles de kilómetros, los que separan Barcelona, Getafe y Múnich.

Madurez en Getafe

Primero fue el turno para los de Hansi Flick que jugaron un partido maduro, inteligente en el Coliseum, pese a las ausencias -Lamine se unió a Raphinha- y a las estratagemas habituales de Bordalás.

El equipo parece haber recuperado el nervio tras el chasco de la Champions. El trabajo del técnico para forjar un equipo y una idea de juego más allá de los que jueguen quedó demostrada sobre el maltrecho césped rompiendo el maleficio con el Getafe, al que no ganaba desde 2019.

El equipo aprovechó el nuevo traspié merengue y aunque mantiene las formas públicamente, ya hace cálculos para cantar el alirón. En diferido si gana el sábado 2 de mayo a Osasuna y el Real Madrid no vence al Espanyol el día 3; o en el clásico del 10 de mayo cara a cara contra el Madrid.

La magia del Spotify Camp Nou

También será el próximo un fin de semana de pasión para el equipo de Pere Romeu, que superó al Bayern pero no pudo sentenciar la semifinal. El 1-1 supo a poco sobre el césped del Allianz Arena, pero el análisis en frío es concluyente. Este Barça que ha aprendido a vivir sin Aitana (como ellos han de aprender a vivir un tiempo sin Lamine) contará con toda la energía de un Spotify Camp Nou que estará lleno a rebosar el domingo 3 de mayo para sentenciar el pase a la final del 24 de mayo en el estadio José Alvalade.

Las blaugranas están completando otra temporada de ensueño, pero son las primeras que se exigen estar en esa final para pelearle al Arsenal o al Olympique de Lyon la cuarta Champions para las vitrinas del Museu. Una vez más, están a dos pasos.

Bordalás ‘se quedó sin palabras’

La derrota ante el Barça dejó a José Bordalás sin palabras o, para hablar con propiedad, sin voz. El técnico alicantino no atendió a los medios de comunicación en el postpartido debido a que sufrió “una disfonía severa”, según explicaron los responsables de comunicación del Getafe. Tuvo que ser su segundo, Adri Moreno quien se sentó en la sala de prensa y pidió disculpas “en nombre del míster, que se ha quedado totalmente afónico al final del partido”.