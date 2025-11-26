Las cuatro grandes debilidades en el fiasco del Barça ante el Chelsea

El FC Barcelona se descosió en otro partido grande de la temporada. Igual que le ocurrió ante el PSG o en el clásico liguero, el Barça mostró lagunas muy preocupantes para afrontar partidos grandes y Flick no dio con la tecla para revertir la situación. El fiasco se puede resumir en cuatro grandes puntos que desnudan el desastroso partidos de los barcelonistas en Stamford Bridge.

1-El lío del centro del campo.

La baja de Pedri siempre se notará. "Sin Pedri pierde el fútbol", dijo de forma elegante Enzo Maresca antes del partido, pero seguro que estuvo encantado de que el Barça no tuviera a su líder con el balón en los pies. Hansi Flick movió las piezas de forma antinatural y el equipo lo pagó.

Marc Casadó era el futbolista con las características de medio centro más marcadas para sustituir al tinerfeño y De Jong se pudiera descolgar en ataque. Eric García se había salido ante el Athletic, pero el Chelsea era otra historia. Eric es un central y Flick rompió la defensa olímpica formada por el de Martorell con Cubarsí para cubrir el centro del campo cuando tenía una pieza como Casadó que podía aportar garra y presión. Sin motivo aparente alguno, el canterano no entró ni tan siquiera en la segunda mitad.

Flick intenta corregir el posicionamiento de De Jong en el Bridge / Valentí Enrich

Sustituir a Pedri en la Liga se puede llegar a disimular, pero en Europa no hay una pieza de su calibre para sostener el equipo. Frenkie de Jong no fue el jugador que debería asomar la cabeza en los momentos delicados, perdió un balón que costó el segundo gol y estuvo totalmente diluido. Faltó agarrar más la pelota y que la presión en el centro del campo fuera más agresiva. Fermín, por ejemplo, corrió lo indecible, pero le era imposible llegar a todas partes.

2-Una delantera diluida.

Aunque muchas miradas se dirigieron a Ferran Torres por la ocasión desperdiciada al principio del equipo, el problema de raíz no fue ni mucho menos el valenciano. Ferran puso su espíritu de siempre y solo le faltaron unos centímetros para anotar el primer gol del partido. La gran carencia de la línea de tres de arriba fue la falta de punch que no se solucionó ni mucho menos con la entrada de Rashford.

Lewandowski se vio superado por la defensa del Chelsea y cuando entró Raphinha por él, como mínimo, se vio a un atisbo de mayor intensidad y de presión. El polaco, a sus 37 años, le puso voluntad, pero ello no es suficiente en un crack mundial. El ritmo de los 'blues' le pasó por encima y no dispuso de una sola oportunidad en todo el partido.

Lewandowski estuvo perdido en el ataque barcelonista / Valentí Enrich

En la derecha, Lamine Yamal nunca pudo con Cucurella. Pese a sus buenas intenciones, se le vio más corriendo para atrás que intentando presionar arriba o buscando el desborde en el uno contra uno. El duelo había despertado mucha expectación y el jugador del Chelsea le ganó claramente la partida.

Lamine, con 18 años, aún debe aprender mucho y partidos como el del Bridge deben servirle para curtirse y darse cuenta que estar en la élite con los mejores del planeta no es tan sencillo como parece y no le basta solo con calidad. La pubalgia le ha mermado en los últimos tiempos y no le está resultando fácil volver a su mejor nivel.

3.La traumática marcha de Iñigo Martínez

En cada partido grande del Barça es imposible no acordarse del defensa vasco. Flick pareció lograr cierta estabilidad con Eric y Cubarsí, pero al decantarse por Araujo, el centro de la zaga no aguantó. El uruguayo no se siente cómodo con la línea de fuera de juego tan avanzada y asumiendo muchos riesgos. El VAR salvó al Barça de encajar más goles por escasos centímetros y Ronald cometió el error infantil de su expulsión.

Araujo fue expulsado por una entrada a destiempo sobre Cucurella / EFE

Sus airadas protestas por una acción intrascendente y la pérdida de papeles con su entrada a Cucurella plasman la frustración que siente el segundo capitán del equipo para comandar al equipo desde atrás. Tampoco se le pueden reprochar las ganas, pero sí la manera de expresar su garra sobre el terreno de juego.

Koundé es otro jugador que volvió a sufrir, más allá de su grotesco autogol, y Cubarsí no podía alcanzarlo todo. Balde, por su parte, fue el mejor del Barça en la salida del balón, aunque sufrió con Estevao, algo lógico ante un futbolista tan desequilibrante. Los ingredientes defensivos no estuvieron compensados para evitar el desaguisado.

4-Falta un plan B de Flick

El entrenador del Barça no alteró su forma de jugar, pese a ir perdiendo por 1-0 y jugar con un hombre menos. Los cambios con más sentido llegaron a medida que pasaban los minutos y el único objetivo era evitar una goleada para no pagar un gol average muy adverso en caso de empates en la clasificación.

Flick debía blindar más al equipo en la segunda parte, replegar las líneas, que estuvieran juntas y tratar de jugar a la contra con la velocidad de los puntas. Sin embargo, el Barça continuó con la idea de jugar de tú a tú y presionar arriba, donde solo se dedicaba a perseguir sombras.

Christensen fue una solución para evitar una goleada todavía mayor / Valentí Enrich

Ser un poco más conservador en un partido accidentado, no quiere decir perder la identidad. Christensen, Gerard Martín o Dani Olmo entraron con todo el pescado vendido y faltó ser más listos, dar un paso atrás y tratar de cazar al Chelsea en alguna acción aislada al contragolpe. Flick no quiso renunciar a su esencia y, para lo bueno y para lo malo, tiene consecuencias normalmente positivas, pero en el Bridge fueron muy negativas.