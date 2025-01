Cuatro goles y un recital: cuando Gavi enamoró al Barça

La historia de Gavi con el Barça es la de un sueño cumplido. Parece imposible imaginarse al bravo centrocampista de Los Palacios en otro equipo que no sea el azulgrana, del que siempre ha sido un declarado seguidor, pero esta relación estuvo en peligro porque cuando un chaval de 9 años destaca como lo hacía Gavi con el Betis, cuando completas una temporada con 96 goles marcados, son muchos los equipos de grandes canteras que, gracias a su red de ojeadores, están en sobre aviso. Entre ellos, el Real Madrid, pero también el Atlético o el Villarreal. El FC Barcelona fue el más rápido y es que nada mejor que experimentar en tus propias carnes la 'medicina' del futbolista para tomar una decisión.

La 'medicina' que recetó Gavi fue ni más ni menos que 4 goles y 1 asistencia en un inapelable 5-0 de los benjamines verdiblancos al Barça en la final de un Mundialito celebrado en tierras portuguesas. El de Los Palacios tenía 9 años y llamó poderosamente la atención, como no podía ser de otra manera. Uno de dos los técnicos por aquel entonces del equipo azulgrana, David Sánchez Aradilla (el otro responsable era Jordi Pérez) recordó hace un tiempo al periodista Josep Capdevila en un hilo de X: "Pablo hizo de Pablo, su gen competitivo, su intensidad. No nos dejaba tener el balón, recuperaba, se ofrecía...". En definitiva, una exhibición en toda regla que no iba a caer en saco roto.

El Real Madrid se quedó rezagado

Gavi permaneció una temporada más en el Betis antes de fichar por el FC Barcelona en la 2015/2016 para integrarse en el Alevín A de Marc Serra. Cuentan que cuando supo del interés azulgrana ya no quiso saber nada más de cualquier otro equipo. También se dice que el Real Madrid se decantó finalmente por otros dos futbolistas de ese equipo bético comentiendo, visto con el paso del tiempo, un error imperdonable, pues el azulgrana se ha convertido en uno de sus 'azotes'.

Gavi celebrando su gol ante el Betis besándose el escudo. / JORDI COTRINA

En cualquier caso, Gavi no tuvo dudas y a la primera visita a La Masia para conocer las instalaciones del club ya lo tuvo muy claro. En un reportaje de SPORT sobre el terreno en su localidad natal de Los Palacios y Villafranca, uno de sus primeros entrenadores, Manuel Vasco, conocido como 'Batalla', explica lo que le dijo el futbolista a su padre tras visitar Barcelona: "Papá, están los mejores y yo quiero jugar aquí".

Dicho y hecho, así se empezó a fraguar la historia de amor entre Gavi y el Barça. El andaluz fue subiendo peldaños, sin perder nunca los signos distintivos que siempre le han acompañado: los cordones desatados, la lengua apretando por dentro una de las mejillas en signo de total concentración y esa rabia, e incluso desconsuelo, cuando pierde que se transforma en una incontenida euforia en la victoria.

El cromo de Gavi con el Betis / @realcromosbalo1

El derbi que lo cambió todo

Hubo un momento clave que convenció a los responsables azulgranas que Gavi debía dar ya el salto al primer equipo cuando estaba apenas en primer año de juvenil. El centrocampista apenas pasó por el filial del Barça, solo disputó 3 partidos porque su ascensión fue meteórica. Y de ellos, tan solo uno como titular: el miniderbi de filiales contra el RCD Espanyol en la Dani Jarque. Un encuentro que no se le quita de la cabeza al entonces secretario técnico azulgrana, Ramon Planes. "Fue una cosa espectacular, y me dije: 'Este chico está preparado'. Era el momento de apostar", explicó en una entrevista el año pasado a 'Relevo'.

El partido lo ganó 0-1 el Barça B con gol de Peque, ahora en el Sevilla, pero Gavi asombró a todos los presentes por su despliegue físico, su inteligencia táctica y sus dotes técnicas, todo ello aderezado por una especial motivación ante el máximo rival. Planes lo tuvo muy claro y le pidió a Ronald Koeman que lo probara en la pretemporada del primer equipo. Su debut oficial no se hizo esperar, fue un 29 de agosto de 2021 en el Camp Nou frente al Getafe (2-1) de la tercera jornada de Liga. A sus 17 años, Gavi cumplía el sueño que tanto había perseguido y no dudó en proclamar a los cuatro vientos: "Soy el niño más feliz del mundo".