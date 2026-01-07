Cinco goles con 'cantada' incluida: Unai Simón alimenta el debate de la selección ante Joan Garcia

No estuvo Luis de la Fuente en el palco, pese a que había comprometido su asistencia: una gripe le impidió viajar a Arabia y asistir en directo al duelo directo que tantas tertulias y debate ocupa últimamente: Joan Garcia, ¿selección? ¿Para ser titular en lugar de Unai Simón? Las preguntas se multiplican, pero la respuesta solo la tiene De la Fuente, que vio el partido desde casa, quizá pensando en la dura situación de Unai Simón, que encajó cuatro goles en la primera parte.

Compareció uno de naranja, Joan Garcia; otro de negro, al estilo Iribar, Unai Simón: los dos protagonistas del debate futbolero del momento se midieron frente a frente en la primera semifinal. Las cosas le fueron infinitamente mejor a Joan Garcia, que apenas tuvo trabajo serio, más allá de un remate al palo de Sancet ya al filo del descanso.

Unai Simón fue la otra cara de la moneda: empezó el partido con calma, pero cuando el Barça apretó el acelerador, se le vino el mundo encima.

Primero chocó con Ferran Torres en un balón dividido: no hubo mala intención por parte del portero ni del delantero, y afortunadamente, ambos pudieron seguir jugando con normalidad.

Y después, encajó el primer gol del partido, en el minuto 22: Unai se venció antes de tiempo, pese a que el remate a media vuelta de Ferran no fue limpio del todo. El pase de Fermín tampoco fue el más aseado del mundo: el andaluz golpéo como pudo, pero de un golpe erróneo a veces nacen asistencias de lujo. Fue el caso. Cuando el balón llegó a Ferran Torres, el '7' solo tuvo que darse la vuelta y rematar.

No golpeó el balón del todo bien, pero poco importó: era un remate parable, pero Unai Simón se venció demasiado pronto.

El portero vasco estaba cayendo cuando se encontró con la pelota. Intentó atajar con la mano derecha, pero su gesto de resignación al ver la pelota entrar en la red resumió la identidad del gol, uno de esos goles que son fruto de un error, más que de un acierto.

Una tortura

Poco pudo hacer Unai en el segundo gol del Barça, una aproximación de Raphinha por la banda izquierda del ataque del Barça, con pase de la muerte a Fermín: sin piedad, sin pensárselo demasiado, el andaluz remató a gol.

Pero la imagen más cruel llegó en el minuto 33, cuando Roony se internó en el área del Athletic y tras dos recortes, chutó con la pierna derecha, su pierna menos fuerte. Era un remate perfectamente asumible para un portero, pero Unai falló de manera estrepitosa

La tortura para Unai no acabó ahí: poco después, Raphinha envió un misil a la escuadra derecha de la meta del Athletic. Ahí sí que Unai tuvo poco que hacer: fue un remate implacable, al ángulo, ahí donde ningún portero puede llegar.

Simón se fue al descanso maldiciendo su suerte y el mal momento de su equipo: encajar cuatro goles en 45 minutos nunca es agradable. Si se trata de una semifinal, y en pleno debate sobre la titularidad en la selección, mucho peor.

Desesperado

El arranque de la segunda parte no mejoró las cosas para el Athletic: Unai Simón encajó el quinto en una jugada embarullada en el área, síntoma de las ganas del Barça de ver puerta una y otra vez. Marcó nuevamente Raphinha, ante la desesperación de Unai Simón.

Joan Garcia, la otra cara de la moneda

Con Joan Garcia, en cambio, sucedió lo contrario: comenzó el partido bastante apurado, por la presión del Athletic -supo resolver las aproximaciones del rival- y lo acabó de manera muy plácida, con el marcador a favor y muy poco trabajo.

Blocó sin demasiados problemas un remate de media distancia de Ruiz de Galarreta, ya en el minuto 82. Y poco más.

Para un portero, dejar la meta a cero siempre es una excelente noticia: pero si los focos te apuntan de manera clara, quizás conviene tener alguna oportunidad para lucirse y de manera sutil, reivindicar un hueco en la próxima lista de la selección. En ese sentido, Garcia se quedó a medias: puerta a cero sin demasiados problemas, aunque escasas oportunidades para demostrar lo buen portero que es.

El debate, más vivo que nunca

Al descanso del partido, Juanjo González, segundo de Luis de la Fuente, fue entrevistado en Movistar+. "Queda mucho para marzo y pueden pasar muchas cosas. Es una buena noticia que Joan o cualquiera esté creciendo en un club como el Barça, es bueno que nos lo ponga difícil, lo conocemos desde hace mucho tiempo, es un gran chico. Con esta situación y su forma de ser es una opción. El Athletic está siendo superado y el portero sufre. Unai no ha tenido suerte en el tercero", valoró.