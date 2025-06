Las cuatro carpetas estancadas en el Barça

El despacho de la Ciutat Esportiva Joan Gamper que ocupa Anderson da Souza 'Deco' saca humo estos días. El director deportivo del FC Barcelona, que ha estado unos días en Brasil (de hecho, ofreció una entrevista para Globoesporte), regresó esta semana a Barcelona para seguir trabajando de cara a resolver varias carpetas abiertas. Una de las que más dolores de cabeza le está trayendo al lusobrasileño, la de las salidas.

Un apartado clave para poder afrontar fichajes de postín. Léase Luis Díaz, Nico Williams o perfiles de menor entidad como Marcus Rashford. Flick y Deco ya se reunieron una vez terminada la temporada (ya se habían sentado previamente para empezar a hablar del proyecto del próximo curso) para evaluar los futbolistas que el técnico germano considera que no tienen cabida y a los que la secretaría técnica debe intentar buscar una solución.

Deco, en su reunión con Andy Bara / Dani Barbeito

Estas piezas que no entran en los planes para el próximo curso son Iñaki Peña, Ansu Fati, Pablo Torre y Pau Víctor. Futbolistas que son conscientes de que deberán salir en busca de protagonismo y minutos. Los que no han tenido esta pasada campaña en el FC Barcelona, vaya. Eso sí, cada caso es especial y único, diferente del resto. Hay algunas piezas que el Barça no quiere perder de vista y que añadirá un 'control' y otros cuyo futuro sí que ya no pasa, bajo ningún concepto, por regresar.

IÑAKI PEÑA: SEGUIR EN ESPAÑA

Quizás imaginábamos que el futuro de Iñaki Peña estaría resuelto ya a estas alturas. El alicantino perdió la titularidad en detrimento de Szczesny en enero y ya no la recuperó. Sabe que no entra en los planes de la portería de Flick. Termina contrato en 2026 y apunta a una rescisión. El Celta es el que se ha acercado más por ahora al guardameta, aunque el Galatasaray (no sigue Muslera y ya jugó allí Iñaki) también está interesado. Iñaki, que ha sido padre recientemente, prioriza seguir en España.

Iñaki Peña y Szczesny, en una imagen esta temporada / EFE

ANSU FATI Y LO DEL MÓNACO, NO TAN CERCA

El tema de Ansu Fati parecía ya resuelto y próximo a hacerse oficial con el Mónaco, pero se ha ido dilatando. El Barça no acepta que el club monegasco solo se haga cargo de una parte de su ficha. Y eso ha provocado que esté actualmente estancado el asunto, si bien Mendes está picando piedra para que se haga. El jugador ve con buenos ojos esa opción. Tal como informamos en SPORT, por cuestiones fiscales el futbolista necesita que todo quede cerrado antes de que finalice el mes de junio.

Ansu Fati, durante esta pasada temporada 24-25 / AP

En estos momentos, solo hay dos flecos importantes por pactar entre Barça y Mónaco. En primer lugar, la fórmula, esto es, si Ansu es traspasado o cedido con opción de compra. Y, después, el precio de esta cláusula. La idea es que gire alrededor de los 15 millones de euros, pero los clubes aún no han establecido la cifra definitiva.

PABLO TORRE, CENTRADO EN EL EUROPEO

El desenlace con Pablo Torre tampoco tiene visos de resolverse próximamente. El futbolista está centrado 100% en el Europeo sub'21 (fue titular en el debut) y no tiene prisa. Ya comentó a SPORT recientemente que tiene bastante claro que su futuro a corto plazo no pasa con el Barça (de hecho, reconoció estar algo dolido con Flick por las oportunidades recibidas). El club azulgrana no quiere perder el control sobre él y siempre saldrá con opción de recompra (o con renovación y cesión).

Pablo Torre, en el duelo de España ante Eslovaquia / EFE

PAU VÍCTOR, PENDIENTE

Pau Víctor y Flick, en un entrenamiento con el Barça / Valentí Enrich

Pau Víctor, como casi la totalidad de la plantilla, está de vacaciones. Con un ojo puesto en lo que sucede con su porvenir. Ha tenido poquísimas oportunidades este pasado curso pese a que Flick lo ha puesto siempre como ejemplo. Con contrato hasta 2028, es consciente de que debe salir en busca de minutos. El Girona, club en el que se formó, es uno de los que se postula. El Barça tampoco quiere perder el control sobre él, así que apunta a cesión o a traspaso con opción de recompra. Veremos, pero todo bastante verde por ahora.