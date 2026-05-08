Los cuatro canteranos elegidos por Hansi Flick en la semana del clásico Barça-Madrid

El FC Barcelona tan solo tiene a Lamine Yamal lesionado, pues se espera que Andreas Christensen reciba el alta médica en los próximos días. Pese a ello, Hansi Flick sigue contando con futbolistas del filial azulgrana en la semana del clásico Barça-Madrid de este domingo. Ya son tres sesiones de entrenamiento tras vencer 1-2 en Pamplona y tomarse dos días de descanso, y cuatro jugadores del Barça Atlètic están siendo los elegidos.

De la Masia al primer equipo, así es la historia de Xavi Espart / FC BARCELONA

El Barça Atlètic, en 'stand by'

El filial de Juliano Belletti se encuentra en una extraña situación de 'stand by' después de que no lograra clasificarse para el play-off de ascenso a Primera RFEF. El segundo equipo azulgrana continúa ejercitándose para estar al servicio del primer equipo en lo que necesite (partidillos, llamada de jugadores, etc.) y porque todavía le quedaría un partido por disputar, la final de la Copa Catalunya ante el CE Sabadell. Pero los arlequiinados se están jugando el ascenso a LaLiga Hypermotion y su calendario es tan comprimido (sobre todo si tuvieran que jugar el play-off), lo que hace prácticamente inviable este partido, al menos esta temporada.

Eder Aller, en un partido de la Youth League esta temporada / Dani Barbeito / SPO

Hansi Flick está contando estos días con el meta Eder Aller, los defensas Xavi Espart y Álvaro Cortés, y el centrocampista Tommy Marqués. Son los cuatro futbolistas del filial que están en dinámica del primer equipo desde hace unas semanas.

Xavi Espart y Tommy Marqués quieren más

En el caso de Eder Aller, el leonés ha ido alternando con el estadounidense Diego Kochen, que es el titular del Barça Atlètic. Aller es el meta elegido estos días para acompañar a Joan Garcia y Wojciech Szczesny en las sesiones preparatorias. Renovado el pasado mes de enero hasta 2028, a sus 18 años es uno de los guardametas con más futuro de La Masia por su envergadura (mide 1,94 metros), liderazgo y buen manejo en la salida del balón con los pies.

Tanto Xavi Espart como Tommy Marqués ya han cumplido el sueño de debutar con el primer equipo del FC Barcelona. El de Vilassar gusta mucho a Hansi Flick por su capacidad defensiva en el lateral diestro y su acierto en la selección de las jugadas en las que toca subir, sin precipitarse y con una muy buena lectura del juego.

Álvaro Cortés, junto a Lamine, Araujo o Espart / Dani Barbeito

Marqués, por su parte, es un centrocampista que guarda muy bien la posición y su fiabilidad es uno de los aspectos que más está convenciendo al staff técnico del primer equipo.

El sueño por cumplir de Álvaro Cortés

Quien espera todavía con ilusión el día de su debut es Álvaro Cortés, después de que el central aragonés ya acumule 9 convocatorias con Hansi Flick (5 de LaLiga y 4 de la Champions League, las eliminatorias ante Newscastle y Atlético de Madrid). Su potencial es enorme gracias a su colocación táctica y contundencia defensiva. Todo un especialista en el 'tackle' que es, además, un líder nato en el vestuario.

Si el Barça consigue alzar el título de LaLiga ya este domingo, tanto a Espart, como a Tommy como a Álvaro se les abrirían de par en par en par la posibilidad de tener minutos en los tres partidos que quedarían hasta final de campeonato, ante Alavés, Betis y Valencia. Hansi Flick está demostrando que los valora y ahí siguen, en una semana muy especial y decisiva.