Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic

No parece que Hansi Flick tenga demasiadas incógnitas en la alineación que dispondrá para ese ansiado regreso al Spotify Camp Nou ante el Athletic Club. Habrá que ver si piensa también en lo que espera el martes en Londres o pone el foco únicamente en vencer al cuadro rojiblanco con toda la artillería disponible.

Las sensibles bajas de Frenkie de Jong y Pedri, lógicamente, trastocan mucho sus planes. De esta forma, en el centro del campo hay pocos efectivos y la ecuación parece bastante clara. Solo saltaría la sorpresa si decidiera apostar por Dro (como ya hizo ante Olympiacos y Real Sociedad) o por Marc Bernal de inicio. El de Berga viene de disputar 45’ con Catalunya y anteriormente participó también en un partidillo con el filial, pero no tiene pinta de que el entrenador germano lo vea listo para ser titular. Veremos.

De esta forma, todo indica que la sala de máquinas estaría ocupada por Dani Olmo, Casadó y Fermín. El egarense, como ya hizo en Balaídos, se colocaría en el doble pivote haciendo de Pedri junto al de Sant Pere de Vilamajor. Fermín, por su lado, ejercería de mediapunta, como viene haciendo a tan buen nivel las últimas semanas.

TRIDENTE OFENSIVO

Con la participación de Rashford en seria duda por un proceso gripal, todo apunta a que Ferran Torres se ubicaría en la izquierda y acompañaría a Lewandowski y Lamine Yamal en el flanco ofensivo. El de Foios está mucho más acostumbrado este curso a ejercer de ‘9’, pero esta vez debería complementarse con Lewy. El polaco llega ‘on fire’ tras ese ‘hattrick’ en Vigo. Por su lado, Lamine ha entrenado bien esta semana tras someterse a un tratamiento de radiofrecuencia para la pubalgia y no acudir con España.

Ferran, uno de los goleadores de la noche / Dani Barbeito / SPO

Las dudas llegarían en el eje de la zaga. Cubarsí y Eric partirían con algo de ventaja al haber hecho Ronald Araujo viaje transoceánico con Uruguay y haber llegado este mismo jueves por la mañana. Quizás Flick prefiera reservarlo para Londres en Champions.

LA PORTERÍA, SIN DISCUSIÓN

Donde no dejó el de Heidelberg ningún debate abierto fue en la portería. Joan Garcia, que lleva fuera desde el partido en Oviedo del 25 de septiembre, será el guardameta titular. Szczesny, que no ha podido dejar ni una portería a cero en su ausencia, volverá a un segundo plano.