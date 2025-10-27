Cuatro azulgranas entre los candidatos al mejor once para FIFA

En la próxima entrega de los premios 'The Best', que otorga la FIFA, conoceremos el mejor 11 del mundo para dicha asociación y Pau Cubarsí, Pedri González, Lamine Yamal y Raphinha podrían entrar en la alineación.

Después de una gran temporada 24/25 con tres títulos conseguidos; Supercopa de España, Copa del Rey y Liga, los jugadores del Barça siguen sumando nominaciones a más premios individuales, tras ser protagonistas en la pasada Gala del Balón de Oro.

Pedri, jugador del Barcelona / Europa Press

Desde que FIFA y 'France Football' se separaron en 2016, la máxima organización del mundo del fútbol creó sus propios premios y la edición de 2025, pese a no tener fecha confirmada todavía, apunta a enero de 2026.

Los nominados culers

El Barça incluye a un defensa, un centrocampista y un delantero entre los grandes nombres de una lista en la que también aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembélé o Mohamed Salah, entre otros.

El central azulgrana integrante en los nominados es Pau Cubarsí, quien se asentó como titular indiscutible en el esquema de Hansi Flick durante la temporada 24-25 tras debutar un año antes. El catalán jugó 56 partidos e incluso logró anotar un gol y repartir cuatro asistencias pese a su demarcación. Además, el de Girona viene de estar nominado tanto al Trofeo Kopa como al Golden Boy, premio que aún podría adjudicarse.

Quien no podía faltar en la lista es Pedro González 'Pedri', ya que el canario fue para muchos la pieza más importante en el triplete nacional. Con 59 partidos disputados, seis goles y nueve asistencias, además de muchas exhibiciones a sus espaldas, sería inexplicable que no entrara en el mejor once, como fue inexplicable su posición en el ranking del Balón de Oro.

A nivel de números, quien más goles generados logró en Europa fue Raphinha, pues el brasileño marcó 34 goles y dio 23 asistencias en una campaña inolvidable que, más allá de deber asegurar su inclusión en la mejor alineación, podría servirle para ser un claro candidato al 'The Best'.

Raphinha celebra un gol en el último Clásico disputado en el Santiago Bernabéu / Manu Fernandez

Quien también es uno de los principales candidatos a llevarse el gran premio es Lamine Yamal, que ya quedó segundo en el Balón de Oro y, con 17 años, hizo una temporada de 18 goles y 21 asistencias. Sería de extrañar que el de Rocafonda no fuera incluido en la alineación, así como extrañaría que no quedara en el top 3 para el FIFA The Best. Por si fuera poco, de lograr el galardón, se convertiría en el más joven de la historia en lograrlo.

Cinco madridistas nominados

Por parte del eterno rival, pese a no obtener títulos importantes en el curso pasado, aparecen cinco nombres: Thibaut Courtois, Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde y Kylian Mbappé. Si bien es cierto que Trent aparece por lo logrado en el Liverpool, la misma lógica aplica con Luka Modric, que también aparece y la temporada pasada jugaba en el Real Madrid.