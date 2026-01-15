Así quedan los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26: equipos clasificados y fecha del sorteo

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 ya están definidos. Una vez Racing de Santander y Barça le han dado carpetazo a la ronda anterior, ya se conoce la identidad de los ocho equipos que han certificado su presencia en la antepenúltima ronda del torneo, conformando un elenco que cuenta con una sorpresa mayúscula.

El primer equipo en confirmar su presencia en la sigiente ronda fue un Atlético de Madrid al que le tocó sufrir de lo lindo en Riazor, pero terminó llevándose la victoria por la mínima ante el Deportivo gracias a un sensacional gol de falta de Antoine Griezmann. Los otros dos billetes del día se resolvieron tras la prórroga, con Athletic Club sellando su pase en los 120 minutos y la Real Sociedad teniendo que acudir a los penaltis.

La campanada llegó en el segundo día de competición de la mano del Albacete, protagonista de la gesta con mayúsculas de la presente edición. El conjunto manchego eliminó al Real Madrid de la mano de un estelar Jefte, autor de los dos últimos goles del equipo. En los otros dos cruces, el factor campo terminó dictando sentencia a favor de Deportivo Alavés y Betis.

El Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey

Los últimos dos equipos en sellar su pase a la siguiente ronda fueron Valencia y Barça, que se encargaron de apear a Burgos y Racing de Santander respectivamente.

¿Qué equipos están clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey?

Una vez conocida la identidad de los 8 equipos clasificados, la Copa del Rey avanza hasta los cuartos de final, ronda que se disputará entre el 3 y el 5 de febrero. Antes se procederá con el tradicional sorteo para determinar los cuatro emparejamientos.

¿Cuándo será el sorteo de cuartos de Copa del Rey?

El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se llevará a cabo el próximo lunes 19 de enero.

El evento tendrá lugar en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad deportiva de Las Rozas, escenario habitual en los diferentes sorteos de la RFEF, y empezará a partir de las 13:00 horas (CET).

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey gratis por TV y online en España?

En España, el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26 se podrá seguir gratis en streaming a través de las plataformas oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.

Otra opción alternativa para ver el sorteo, también en abierto, es el canal Teledeporte, además de la plataforma RTVE Play. Del mismo modo, Movistar+ también emitirá la ceremonia.