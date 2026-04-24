¿Cuándo puede ganar el Barcelona LaLiga?

La carrera por la conquista del título de LaLiga EA Sports comienza a inclinarse inevitablemente hacia el lado de uno de los dos grandes aspirantes. Con apenas seis jornadas por disputarse, el FC Barcelona atesora una ventaja de 8 puntos respecto al Real Madrid que podría ampliarse a 11 este mismo sábado, por lo que los azulgranas comienzan a sacar la calculadora para saber cuándo podrían certificar su triunfo de forma matemática.

A estas alturas de la temporada ya no hay margen de error posible, y bien lo saben los dos contendientes. El empate de última hora del Real Madrid frente al Betis por culpa del gol de Bellerín supone un golpe prácticamente definitivo a las aspiraciones del conjunto blanco de dar caza a los azulgranas en la carrera por el título.

La pelota está ahora en el tejado del Barça, que este sábado afronta una auténtica visita al dentista al enfrentarse al Getafe en el Coliseum. Una victoria a domicilio dispararía a los de Hansi Flick en la cima de la clasificación, aunque para ello antes deberán tumbar a un correoso rival que está jugándose entrar en Europa.

Imagen del último partido entre Barça y Getafe / EFE

¿Cuándo podría ganar LaLiga el Barça?

En el hipotético caso que tanto Barça como Real Madrid ganasen todos sus compromisos de ahora en adelante, la diferencia entre ambos antes de la disputa del clásico sería de 11 puntos. Para ganar el título ante su máximo rival, al Barça le valdría con ganar o empatar, pero una derrota mantendría las opciones mínimas del Real Madrid y les otorgaría el average a favor.

El Barça puede ser campeón de LaLiga en el Clásico / EFE

Otro escenario que va ganando enteros es que el Barça cante el alirón antes de la disputa del Clásico, lo que implicaría recibir al Real Madrid en el Spotify Camp Nou como campeón matemático de la competición. Para que esto suceda, el conjunto azulgrana debería atesorar 13 puntos más que su rival para que la posibilidad de perder el average no tenga efecto alguno.

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Merece la pena destacar que el Real Madrid se impuso en el clásico de la primera vuelta por un resultado de 2-1, por lo que el Barça tendría que vencer por dos goles o más para ganarle el average a los blancos.